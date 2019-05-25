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Нуреке, не спасёт
25.05.19 14:56
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
смотрю молодняк не знает про суму и про тюрьму. зато знает как рогами в стену упереться. и думать что будет вечно ему двадцать лет.
25.05.19 14:05
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: что это? это то что ты видишь и держишь в руках.. а для других это может быть все что угодно.
25.05.19 14:02
elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang: Странные умозаключения :-x Подожду официальных данных от НГ, если таковые будут. Голословить смысла не вижу. Оплевать проще чем помочь.
25.05.19 13:38
Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron: него вроде прописка есть! А толку, если содержать квартиру он не может? Там долгов может быть больше чем сама квартира стоит. elektron: Насчёт алкоголя, откуда такая уверенность? ...
25.05.19 13:12
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Помпезность высокая - заместитель главы МВД о видео с Аяном Дуйсембаевым

Tengrinews.kz

25 мая 2019, 15:19 |  Государство

Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди рассказал подробности чествования в родном селе бывшего начальника Департамента полиции Атырауской области Аяна Дуйсембаева, передает Tengrinews.kz.

"Я выезжал туда сам, разбирались, встречались. Хочу сказать, что действительно, были организованы мероприятия для чествования. Он был первым в родном селе, кто получил такое высокое звание (в начале мая он получил звание генерал-майора. - Прим.). Министром четко было дано предупреждение всем - проявить максимальную скромность. Всем, кто получил ордена и воинские звания. К тому же, мы, как люди в погонах, переходим на усиленный режим во время празднований. Был введен запрет, чтобы не покидать место дислокации", - рассказал заместитель министра.

По словам Калайчиди, Дуйсембаев покинул место дислокации, использовал служебное авто для личных целей и привлек начальников других подразделений для мероприятия.

"Поступило приглашение. Он в форме, на своей служебной машине, еще одну служебную машину берет, берет ряд руководителей ключевых служб и выезжает в район, который находится в 300 километрах от областного центра. Туда же привлекает еще одного начальника, который находится в 100 километрах. Там помпезность достаточно высокая. Вы видели коня, красную дорожку. Совсем не корреллируется с тем образом полицейского, который мы пытаемся создать. Поскольку идет реформа МВД, мы все силы пускаем на повышение имиджа полицейского. Повышение доверия нужно делать только добрыми и правильными делами. Наиболее высокие требования предъявляются руководителям, которые должны показывать своим примером. К сожалению, получилось так, что он своим примером наоборот вызвал негативную реакцию в соцсетях, среди своих сотрудников. Первые вопросы, которые возникли, - как вообще человек может находится в органах внутренних дел. Мы выехали на место, разбирались с тем, какой ущерб был нанесен имиджу, исходили из этического кодекса", - рассказал Алексей Калайчиди.

Он заявил, что резонанс в социальных сетях и обществе негативно повлиял на имидж всей полиции и структуры МВД.

"Если обратиться к правилам поведения, были нарушены все три пункта: проявление скромности, не совершать действие, которые привлекут общественный резонанс и негативно повлияют на имидж госслужащего, не использовать в личных интересах материально-технические транспортные средства. Эти вещи налицо. Исходя из этого было принято такое жесткое решение. Зависит от резонанса и уровня полицейского. Если бы это какой-то рядовой полицейский сделал, то мера была бы другая. А здесь были привлечены руководители других подразделений. Поэтому такая жесткая мера. Мы провели дисциплинарную комиссию, провели разъяснительную работу с личным составом. После было внесено соответствующее представление в Администрацию Президента. Получив согласие, начальник был освобожден от должности", - заключил он.

Ранее в соцсетях распространилось видео с Аяном Дуйсембаевым. На кадрах он влезает на коня под аплодисменты людей, в том числе одетых в полицейскую форму. Ролик заинтересовал руководство МВД и Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства назвал поступок полицейского "нескромным" и поручил министру внутренних дел провести проверку. Позже Дуйсембаев был освобожден от должности.
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