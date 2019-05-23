Victor Yang Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае #45





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11566

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:12 Цитата: elektron:

него вроде прописка есть!

А толку, если содержать квартиру он не может? Там долгов может быть больше чем сама квартира стоит.

Цитата: elektron:

Насчёт алкоголя, откуда такая уверенность?

Не оказываются не алкоголики в такой ситуации.