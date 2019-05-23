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≡ Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии мужчины, который живет во дворе дома № 9 по ул. Мауленова, прислала на WhatsАpp "НГ" читательница.
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§ Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11566
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
него вроде прописка есть!

А толку, если содержать квартиру он не может? Там долгов может быть больше чем сама квартира стоит.
Цитата:
elektron:
Насчёт алкоголя, откуда такая уверенность?

Не оказываются не алкоголики в такой ситуации.
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§ elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Странные умозаключения :-x
Подожду официальных данных от НГ, если таковые будут.
Голословить смысла не вижу. Оплевать проще чем помочь.
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