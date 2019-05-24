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§ NG.kz
Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает светофор в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35797
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последствия сильного ветра видны на фотографиях и видеоролике, которые прислали "НГ" читатели. Кстати, на субботу, 25 мая, в Костанайской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%.
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§ Victor Yang
Re: Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11561
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с билбордом дело серьёзное. Хорошо что рядом никого не было.
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