Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает светофор в Костанае

Последствия сильного ветра видны на фотографиях и видеоролике, которые прислали "НГ" читатели.

Видео, снятое на перекрестке пр. Абая и ул. Тауелсиздик в Костанае, прислал пользователь нашего сайта Сергей.

А на ул. Гашека, возле дома № 12/1 на голову проходившей мимо женщины упал кирпич. Потерпевшую увезли в больницу. Фотографии последствий удара прислал очевидец.

Пользователь Инстаграм lena.shchigaleva стала свиделем ЧП и написала об этом в своем аккаунте: "Меня могло уже не быть.... За пять минут до того, как я прошла по этой дороге, на голову женщине упал кирпич... Она шла домой с покупками... Лужа крови вперемешку с помятой клубникой... Кто виноват?! Как такое могло случиться?! Ужас и шок... Молю Бога, чтобы она осталась жива..."

Кстати, на субботу, 25 мая, в Костанайской области объявили штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет», синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%.

«25 мая в Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае 25 мая ожидается гроза. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду», - говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

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