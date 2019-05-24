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Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает светофор в Костанае

24 мая 2019, 19:19 |  Происшествия

Последствия сильного ветра видны на фотографиях и видеоролике, которые прислали "НГ" читатели.

 

 

Видео, снятое на перекрестке пр. Абая и ул. Тауелсиздик в Костанае, прислал пользователь нашего сайта Сергей.

 

А на ул. Гашека, возле дома № 12/1 на голову проходившей мимо женщины упал кирпич. Потерпевшую увезли в больницу. Фотографии последствий удара прислал очевидец.

 

Пользователь Инстаграм lena.shchigaleva стала свиделем ЧП и написала об этом в своем аккаунте: "Меня могло уже не быть.... За пять минут до того, как я прошла по этой дороге, на голову женщине упал кирпич... Она шла домой с покупками... Лужа крови вперемешку с помятой клубникой... Кто виноват?! Как такое могло случиться?! Ужас и шок... Молю Бога, чтобы она осталась жива..."

Кстати, на субботу, 25 мая, в Костанайской области объявили штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет», синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%.

«25 мая в Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае 25 мая ожидается гроза. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду», - говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Подробный прогноз погоды в Костанае и области читайте здесь
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11561
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с билбордом дело серьёзное. Хорошо что рядом никого не было.
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* drakon
Re: Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16336
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
что рядом никого не было.

А этот дед, с Мауленова,9. Мог бы
спокойно там жить,в кустах... :lol:
А может уже вернули его туда... :oops:
Адаптёры... :-P
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