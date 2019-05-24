Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает светофор в Костанае
Последствия сильного ветра видны на фотографиях и видеоролике, которые прислали "НГ" читатели.
Видео, снятое на перекрестке пр. Абая и ул. Тауелсиздик в Костанае, прислал пользователь нашего сайта Сергей.
А на ул. Гашека, возле дома № 12/1 на голову проходившей мимо женщины упал кирпич. Потерпевшую увезли в больницу. Фотографии последствий удара прислал очевидец.
Пользователь Инстаграм lena.shchigaleva стала свиделем ЧП и написала об этом в своем аккаунте: "Меня могло уже не быть.... За пять минут до того, как я прошла по этой дороге, на голову женщине упал кирпич... Она шла домой с покупками... Лужа крови вперемешку с помятой клубникой... Кто виноват?! Как такое могло случиться?! Ужас и шок... Молю Бога, чтобы она осталась жива..."
Кстати, на субботу, 25 мая, в Костанайской области объявили штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет», синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%.
«25 мая в Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае 25 мая ожидается гроза. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду», - говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon курдюк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Кто скажет, что это? b.radikal.ru :lol: :oops: :-P :-x ;-)
Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает светофор в Костанае
Victor Yang: что рядом никого не было. А этот дед, с Мауленова,9. Мог бы спокойно там жить,в кустах... :lol: А может уже вернули его туда... :oops: Адаптёры... :-P
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Я говорил же, баранов продал бородачам )) А твои бараны, могли ещё жить и жить... :lol: :oops:
"Цветы" превращают в "дурь"
Сергей_я: Скупить все, чтобы другим не досталось??? :-o :lol: