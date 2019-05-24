Потепление до +33 градусов - прогноз погоды на выходные дни и начало недели в Костанайской области

Суббота, 25 мая, последний день прохождения холодного фронта через Костанайскую область. Из-за него синоптики предсказывают на большей части нашего региона дожди, местами грозу, шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



Ночная температура, предположительно, ожидается +2...+7, местами +10 градусов, днем в субботу, 25 мая, +10...+15, местами +18 градусов.



Есть большая вероятность, что уже в воскресенье, 26 мая, осадков не будет, лишь местами туман.

В воскресенье, 26 мая, наш регион окажется под влиянием области повышенного давления. Отголоски холодного фронта, вероятно, можно будет почувствовать воскресной ночью, когда столбики термометров покажут 0...+5, местами заморозки до -3. Но уже днём синоптики обещают, что воздух прогреется до +18...+23, местами +26 градусов.

Жару ждут в понедельник, 27 мая. Ночью температура предположительно +7...+12, днём +25...+30, в отдельных районах +33 градуса.

- В Костанае в субботу ждём дождь, грозу и усиление ветра до 20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Температура ночью, вероятно, будет +5...+7, а днём +12...+14 градусов. Последующие два дня осадки не ожидаются. Ждём, что ночью в воскресенье столбики термометров покажут +2...+4, днём +20...+22. А в понедельник ночью +7...+9, днём +25...+27.

Ветер ожидается северо-западный 15-20 м/с.