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§ NG.kz
Больше, чем французские
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35797
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Балуйте себя такой штучкой к чаю. И к кофе тоже хорошо. И с первой клубникой будет славно. И просто, когда захочется перехватить чего-нибудь сладкого, мягкого, нежного... Короче, сделайте себе французские гренки, но не простые.
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§ drakon
Re: Больше, чем французские
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16333
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я себя иногда по утрам, вот такими

штучками балую. Сегодня например,
с кофе.175 гр. - весит,вместе с
сыром и ветчиной. 10 мин. в духовке,
маленькой - нагрел и всё... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Больше, чем французские
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16333
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так, эти штучки - называются, не 175,а

125 гр. весит одна.Эти - одна с салями,вторая
с помидором и сыром моцарелла.С моцареллой-
ещё не пробовал. В субботу - куплю.Стоит коробка-
1.89€.Нам с Барбарой 1 коробки на 3 завтрака-
хватает... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Больше, чем французские
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16333
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это называется Butter Crossi,который

съел - вчера, с чаем, перед сном.
Стоит 39 центов... :lol:
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