Кушмурунец23 Re: В стране есть политическая конкуренция - Назарбаев о... #4





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Регистрация: 18.05.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:58 Цитата: Азамат Лисов:

Интересно, Елбасы реально так думает...

"Мне кажется, что ОН хочет чтобы мы так думали, как он для нас говорит!"- млин, вот я сказанул..., почти как Виталик из города Киёв!