В стране есть политическая конкуренция - Назарбаев о кандидатах в президенты
Нурсултан Назарбаев высказался о предстоящих президентских выборах в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента.
Фото: akorda.kz
"В выборах участвуют семь кандидатов. Это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый кандидат выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества", - сказал Первый Президент на встрече в республиканском общественном штабе кандидата от партии Nur Otan.
Елбасы отметил, что для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации.
"С первых дней независимости я уделял особое внимание воспитанию и обучению молодежи. Эту работу необходимо продолжать, потому что будущее за образованным населением. Только те государства, которые сумеют подготовить достойные кадры, будут преуспевать в будущем. (...) Молодежь составляет значительную часть населения Казахстана - более 4 миллионов человек. Все они выросли в годы независимости. У меня очень большая надежда на нашу молодежь", - отметил Назарбаев.
В своем выступлении Елбасы указал на необходимость укрепления межнационального согласия, последовательной реализации обозначенного стратегического курса страны.
Первый Президент Казахстана также остановился на вопросах реализации государственных программ по инфраструктурному развитию, строительству жилья в регионах, поддержке социально уязвимых категорий населения, созданию новых рабочих мест.
"В Казахстане нет безработицы, но есть дефицит профессий. Поэтому и была разработана программа, благодаря которой первая рабочая профессия дается бесплатно. Мы создали все условия и возможности для молодежи", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Он высоко оценил ход общенациональной акции "Бірге", направленной на формирование эффективной обратной связи с населением.
"Партии необходимо обеспечить действенный контроль исполнения всех поручений. Партийцы должны чувствовать ответственность. Нужно выполнить программу партии до 2030 года, которую мы приняли на 18-м съезде. Партия Nur Otan должна стать флагманом модернизации страны", - указал Нурсултан Назарбаев.
Первый Президент подчеркнул особую значимость политических процессов внутри страны и призвал казахстанцев активно участвовать в голосовании на предстоящих выборах.
"Я продолжаю работать на благо нашей страны. Хочу подчеркнуть, что никакого двоевластия в стране допускаться не будет. Все мы будем работать на президента, которого изберет народ", - резюмировал Первый Президент Казахстана.
Выборы президента страны пройдут 9 июня с 07.00 до 20.00 часов. Подсчет голосов на избирательных участках будет осуществлен не позднее 12 часов с момента окончания голосования.
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