Цитата: elektron:

полагаю им любая помощь будет в радость. Только они как правило сами "стесняются" своего положения

Да, помощь они бы взяли, не сомневаюсь. Только того минимума в ответ - соблюдать режим и не пить, они дать не могут. А центр называется "адаптационный", то есть помогает адаптироваться в обществе - сделать документы и идти работать. Но ведь нет! Им бы от этого центра только тёплое место для попоек, еду и чтобы их там обслуживали - стирали, убирали, готовили. А если человек не хочет адаптироваться - зачем ему помогать?

Цитата: elektron:

так человек нуждается в помощи, а полицаи его подальше в кусты!

Это со слов автора или самого бомжа. Какой там был диалог - мы не знаем. Я думаю, ему предложили вызвать службы, отвезти в центр или больницу - он отказался (возможно, действительно, стесняется своего положения), но не насильно же его туда тащить! Хотя в этом случае может помочь психолог. Возможно даже сам попросил перенести его подальше в кусты.

Цитата: elektron:

Да и что такое "нормальный" человек?

Социализированный, который несёт ответственность за последствия своих действий.

Цитата: elektron:

бывают ситуации, когда просто невозможно

Что невозможно?

Цитата: elektron:

Я было провёл акцию у нас в Штуттгарте. Был потрясён

Расскажи подробнее - интересно. И вообще поражаюсь наличием нищих в Германии при такой сильной социальной поддержке. Делаю вывод - тупо не хотят сами люди.



[Исправлено: Victor Yang, 24.05.2019 - 07:44]