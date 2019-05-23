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§ NG.kz
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии мужчины, который живет во дворе дома № 9 по ул. Мауленова, прислала на WhatsАpp "НГ" читательница.
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§ drakon
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16324
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на дворе - 21 век.
А это тоже - человек... :-o
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§ elektron
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2956
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Полиция приезжает, прячет его в кусты и уезжает//

Имена героев в студию плиз.
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§ drakon
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16324
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Имена героев в студию

У них поважнее есть - дела... :lol: :-o
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§ Victor Yang
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11554
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бомж обыкновенный. Не верю я, что нормальный человек может оказаться в такой ситуации.
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§ elektron
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2956
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Бомж обыкновенный

да не волшебный, но как минимум полиция, должна знать адреса организаций помощи, людям нуждающимся. Если не они, то кто?Цитата:
Victor Yang:
Не верю я, что нормальный человек может оказаться в такой ситуации.

видел ситуации и по хуже. Всяко бывает. Не осуждай, пока не прошёл его ногами...
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§ drakon
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16324
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Бомж обыкновенный.

ВиктОр, один умный человек - сказал,
Не спрашивай по ком звонит колокол...
Дальше думаю,что сами всё понимаете... 8-) :-o
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§ таноми52
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.05.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Бомж обыкновенный. Не верю я, что нормальный человек может оказаться в такой ситуации.


И что с того? Приговорим "ненормальных" к изгнанию и, как следствие, к гибели? И кто тогда мы, нормальные?
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§ Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11554
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
, но как минимум полиция, должна знать адреса организаций помощи, людям нуждающимся

Должна. Вот только самим "нуждающимся" нужна такая помощь? Им оно не надо - пить нельзя, жить по режиму, да ещё и работать, не дай бог, заставят, ироды. Человеку можно помочь только в том случае, если он сам того хочет. И совсем неясно - что же на самом деле говорили ему блюстители и что он им. Я просто не верю, что если человек чего-то хочет - ему так откажут и бросят. Скорее всего, его самого не устраивают предлагаемые условия.
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§ elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2956
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот только самим "нуждающимся" нужна такая помощь?

Я полагаю им любая помощь будет в радость.
Только они как правило сами "стесняются" своего положения. Мне это знакомо, сталкивался.
А ограничения и притязания по работе, лишнее. Сгорел человек, бывает. Цитата:
Victor Yang:
Человеку можно помочь только в том случае, если он сам того хочет.

Зависит от возраста и от состояния. Помощь никогда никому не помешает.
Но просто в кусты, это уже без предел....Цитата:
Victor Yang:
Я просто не верю, что если человек чего-то хочет - ему так откажут и бросят. Скорее всего, его самого не устраивают предлагаемые условия.

Речь не о том во что ты лично веришь. Поверь бывают ситуации, когда просто невозможно. А тут человек не ходящий.
Как писал, пройди путь его ногами. Тогда и осуждай. Я было провёл акцию у нас в Штуттгарте. Был потрясён

А так человек нуждается в помощи, а полицаи его подальше в кусты!
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§ elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2956
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не верю я, что нормальный человек может оказаться в такой ситуации

Да и что такое "нормальный" человек?
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§ Серый волк
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10142
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.05.19 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заметьте, как сразу шпиков сайтовых стало видно. :lol: Сразу прибежало отмазывать и кудахтать "Бомж типа".
Этих подонков не интересуют службы социальной помощи и все телефоны организаций соцобеспечения и социальной адаптации. Вот где реальные подонки, в таких полициях и нанятые жульём вороватым писать на форумы.
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§ Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11554
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.19 - 07:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
полагаю им любая помощь будет в радость. Только они как правило сами "стесняются" своего положения

Да, помощь они бы взяли, не сомневаюсь. Только того минимума в ответ - соблюдать режим и не пить, они дать не могут. А центр называется "адаптационный", то есть помогает адаптироваться в обществе - сделать документы и идти работать. Но ведь нет! Им бы от этого центра только тёплое место для попоек, еду и чтобы их там обслуживали - стирали, убирали, готовили. А если человек не хочет адаптироваться - зачем ему помогать?
Цитата:
elektron:
так человек нуждается в помощи, а полицаи его подальше в кусты!

Это со слов автора или самого бомжа. Какой там был диалог - мы не знаем. Я думаю, ему предложили вызвать службы, отвезти в центр или больницу - он отказался (возможно, действительно, стесняется своего положения), но не насильно же его туда тащить! Хотя в этом случае может помочь психолог. Возможно даже сам попросил перенести его подальше в кусты.
Цитата:
elektron:
Да и что такое "нормальный" человек?

Социализированный, который несёт ответственность за последствия своих действий.
Цитата:
elektron:
бывают ситуации, когда просто невозможно

Что невозможно?
Цитата:
elektron:
Я было провёл акцию у нас в Штуттгарте. Был потрясён

Расскажи подробнее - интересно. И вообще поражаюсь наличием нищих в Германии при такой сильной социальной поддержке. Делаю вывод - тупо не хотят сами люди.

[Исправлено: Victor Yang, 24.05.2019 - 07:44]
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