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§ NG.kz
Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ведомстве напомнили, что проведение опросов о выборах в социальных сетях является нарушением. Нескольких казахстанцев привлекли к административной ответственности.
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* elektron
Re: Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2944
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генпрокуратура призвала казахстанцев не допускать нарушений выборного законодательства,//

А в чём нарушение? нормальное явление. совсем крышу походу некоторым сносит! :lol:
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* Victor Yang
Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11546
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А в чём нарушение?

Такой закон:
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399&doc_id2=31577399#pos=168;-98&pos2=2198;-80
Цитата:
3. Проведение опроса общественного мнения без соблюдения требований выборного законодательства Республики Казахстан - влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на юридических лиц - в размере тридцати месячных расчетных показателей.
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* elektron
Re: Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2944
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Проведение опроса общественного мнения без соблюдения требований выборного законодательства Республики Казахстан

Тогда сформирую вопрос по другому... :-x
А в чём выборные требования проявляются, ну или негативизируются? :lol:
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