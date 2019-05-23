Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
Генпрокуратура призвала казахстанцев не допускать нарушений выборного законодательства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
Фото ©РИА Новости
"Генеральная прокуратура держит на особом контроле соблюдение законности в ходе внеочередных выборов президента страны, в том числе условий проведения опросов общественного мнения, предусмотренных Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что проведение опросов о выборах в социальных сетях является нарушением. Нескольких казахстанцев привлекли к административной ответственности.
"17 мая за опрос общественного мнения по выборам в социальной сети "ВКонтакте" (часть 3 статьи 120 КоАП) подвергнут к штрафу в размере 15 МРП (37 875 тенге) житель города Алматы. За аналогичное правонарушение, совершенное в социальной сети Facebook, к административной ответственности привлечен житель Алматинской области.
Генеральная прокуратура напоминает гражданам о необходимости соблюдения законности в ходе избирательного процесса и об установленной статьей 120 Кодекса об административных правонарушениях РК ответственности за нарушение условий проведения опросов общественного мнения", - говорится в сообщении.
Гражданам рекомендуют не допускать использования личных аккаунтов в социальных сетях третьими лицами в противоправных целях
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