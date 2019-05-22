drakon Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16315

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:05 Цитата: лимон:

т.е. все при должностях остались, только штраф?

А вам, Токаев К.Ж., что сказал?

Всех начальников, вместе с лейтенантом,

в "топку". Выпил он после ДТП, стресс

у него - понимаш...



[Исправлено: drakon, 22.05.2019 - 17:06]