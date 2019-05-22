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≡ Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мендыкаринский районный суд завершил рассмотрение двух из трех административных дел по факту совершения резонансного ДТП. Виновным в аварии признан участковый инспектор полиции села Боровское Нурдаулет Абдираш.
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§ директор пляжа
Re: Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.05.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какое невыполнение должностных обязанностей? вы там вообще что делаете?
Господин А, был пьян, дал заведомо ложные показания в отношении этого, скрылся с места ДТП, обвинил другого, подговорил другого полицейского смягчить статью.
Зато ЛЕЙТЕНАНТ! красавчик!
p.s. пьяный за рулем - преступник (с)
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§ лимон
Re: Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.05.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
т.е. все при должностях остались, только штраф?
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* drakon
Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16315
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
т.е. все при должностях остались, только штраф?

А вам, Токаев К.Ж., что сказал?
Всех начальников, вместе с лейтенантом,
в "топку". Выпил он после ДТП, стресс
у него - понимаш... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 22.05.2019 - 17:06]
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§ Сыкымы
Re: Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый...
Сыкымы


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Сообщений: 891
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.05.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По ст. 610 ч.1 КоАП РК суд постановил признать Абдираша виновным и назначить взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (сейчас - 50 500 тенге).

Максимум - до конца лета, а то и раньше...
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