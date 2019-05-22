Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП

Мендыкаринский районный суд завершил рассмотрение двух из трех административных дел по факту совершения резонансного ДТП. Виновным в аварии признан участковый инспектор полиции села Боровское Нурдаулет Абдираш.

В ходе судебного следствия Абдираш полностью признал вину в совершении ДТП

7 апреля 2019 года, около 3 часов ночи, компания молодых людей на Hyundai Tucson которым управлял Ерболат Уразбаев, выехала из кафе «Думан» в п. Боровском в придорожное кафе «Караван». Прибыв на место и увидев, что кафе закрыто, они развернулись и решили ехать обратно в село. В это же время, к этому же кафе пытался подъехать Нурдаулет Абдираш на Peugeot 207. Он, как и Уразбаев, подвозил знакомых. Две машины не смогли разойтись на пустой трассе и столкнулись на повороте. Полицейский с места происшествия скрылся. Когда его нашли коллеги, Абдираш прошел медицинское освидетельствование, которое выявило алкогольное опьянение. Полицейский объяснил результат экспертизы тем, что после ДТП выпил лекарство, содержащее спирт. А в кафе «Думан» перед поездкой в «Караван» Абдираш, по его словам, ничего не ел и ничего не пил - просто общался с официанткой вплоть до закрытия кафе.

Водители обвинили в совершении ДТП друг друга, так появились два административных дела, слушание которых уже окончено. Третье, по статье 611 ч.2 КоАП РК (оставление места дорожно-транспортного происшествия) в отношении участкового, до сих пор рассмаривается.

Изначально Абдираш в суде заявлял, что Уразбаев двигался по встречной полосе, из-за чего и произошло столкновение, а место авприи он покинул, так как побоялся, что о случившемся узнает начальство. Но позже вину в совершении ДТП признал полностью, а факт опьянения объяснил тем, что после аварии выпил 100 граммов водки - чтобы снять стресс.

Суд счел утверждения участкового о том, что пил он уже после ДТП, несостоятельными и не соответствующими действительности, отметив в постановлении, что в действиях Абдираша усматривается состав правонарушения предусмотренного ст. 608 ч. 3 КоАП РК (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

В результате эта история зацепила второго полицейского - сотрудника ОП Мендыкаринского района, который составил протокол в отношении Абдираша по ст. 610 ч. 1 КоАП РК (нарушение ПДД). Так как взыскание по ней является менее строгим чем по по ст. 608 ч. 3, суд оказался не вправе изменить квалификацию, поскольку это решение отягчает положение Абдираша. Судья оценил действия сотрудника ОП, как невыполнение должностных обязанностей, и направил по этому поводу частное постановление прокурору Мендыкаринского района.

По ст. 610 ч.1 КоАП РК суд постановил признать Абдираша виновным и назначить взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (сейчас - 50 500 тенге).

Фото из архива "НГ"