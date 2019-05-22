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drakon
Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная
Азамат Лисов: Излечит только массовые суды и показательные казни Через - повешенья, на главных Площадях... :lol: :oops: В КОстанае, на Красной площади... ;-) :-o :oops:
22.05.19 22:23
drakon
174 регион, езжу как хочу или как могу
seroff: видать соскучились земляки :-) Земляки - КОстанайцы. Они ведь тоже, с этими номерами ездят... :lol: :-P
22.05.19 22:19
seroff
174 регион, езжу как хочу или как могу
так сегодня такие и встретились крузак и десятка пушкина-алтынсарина 174 регион видать соскучились земляки :-)
22.05.19 21:41
Азамат Лисов
Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная
Если судьи (как я слышал имеющие достойную зартплату) проворачивают такие дела, то взяточничество увеличением зарплаты не излечить! Этим только увеличат аппетит и расценки. Излечит только массовые...
22.05.19 21:22
Сыкымы
Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП
По ст. 610 ч.1 КоАП РК суд постановил признать Абдираша виновным и назначить взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (сейчас - 50 500 тенге). Максимум - до конца лета, а то и раньше...
22.05.19 20:39
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Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП

Артём МАРУСИЧ

22 мая 2019, 15:29 |  Происшествия

Мендыкаринский районный суд завершил рассмотрение двух из трех административных дел по факту совершения резонансного ДТП. Виновным в аварии признан участковый инспектор полиции села Боровское Нурдаулет Абдираш.

В ходе судебного следствия Абдираш полностью признал вину в совершении ДТП

7 апреля 2019 года, около 3 часов ночи, компания молодых людей на Hyundai Tucson которым управлял Ерболат Уразбаев, выехала из кафе «Думан» в п. Боровском в придорожное кафе «Караван». Прибыв на место и увидев, что кафе закрыто, они развернулись и решили ехать обратно в село. В это же время, к этому же кафе пытался подъехать Нурдаулет Абдираш на Peugeot 207. Он, как и Уразбаев, подвозил знакомых. Две машины не смогли разойтись на пустой трассе и столкнулись на повороте. Полицейский с места происшествия скрылся. Когда его нашли коллеги, Абдираш прошел медицинское освидетельствование, которое выявило алкогольное опьянение. Полицейский объяснил результат экспертизы тем, что после ДТП выпил лекарство, содержащее спирт. А в кафе «Думан» перед поездкой в «Караван» Абдираш, по его словам, ничего не ел и ничего не пил - просто общался с официанткой вплоть до закрытия кафе.

Водители обвинили в совершении ДТП друг друга, так появились два административных дела, слушание которых уже окончено. Третье, по статье 611 ч.2 КоАП РК (оставление места дорожно-транспортного происшествия) в отношении участкового, до сих пор рассмаривается.

Изначально Абдираш в суде заявлял, что Уразбаев двигался по встречной полосе, из-за чего и произошло столкновение, а место авприи он покинул, так как побоялся, что о случившемся узнает начальство. Но позже вину в совершении ДТП признал полностью, а факт опьянения объяснил тем, что после аварии выпил 100 граммов водки - чтобы снять стресс.

Суд счел утверждения участкового о том, что пил он уже после ДТП, несостоятельными и не соответствующими действительности, отметив в постановлении, что в действиях Абдираша усматривается состав правонарушения предусмотренного ст. 608 ч. 3 КоАП РК (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

В результате эта история зацепила второго полицейского - сотрудника ОП Мендыкаринского района, который составил протокол в отношении Абдираша по ст. 610 ч. 1 КоАП РК (нарушение ПДД). Так как взыскание по ней является менее строгим чем по по ст. 608 ч. 3, суд оказался не вправе изменить квалификацию, поскольку это решение отягчает положение Абдираша. Судья оценил действия сотрудника ОП, как невыполнение должностных обязанностей, и направил по этому поводу частное постановление прокурору Мендыкаринского района.

По ст. 610 ч.1 КоАП РК суд постановил признать Абдираша виновным и назначить взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (сейчас - 50 500 тенге).

Фото из архива "НГ"
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.05.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какое невыполнение должностных обязанностей? вы там вообще что делаете?
Господин А, был пьян, дал заведомо ложные показания в отношении этого, скрылся с места ДТП, обвинил другого, подговорил другого полицейского смягчить статью.
Зато ЛЕЙТЕНАНТ! красавчик!
p.s. пьяный за рулем - преступник (с)
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§ лимон
Re: Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.05.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
т.е. все при должностях остались, только штраф?
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* drakon
Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16315
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
т.е. все при должностях остались, только штраф?

А вам, Токаев К.Ж., что сказал?
Всех начальников, вместе с лейтенантом,
в "топку". Выпил он после ДТП, стресс
у него - понимаш... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 22.05.2019 - 17:06]
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§ Сыкымы
Re: Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 891
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.05.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По ст. 610 ч.1 КоАП РК суд постановил признать Абдираша виновным и назначить взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (сейчас - 50 500 тенге).

Максимум - до конца лета, а то и раньше...
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