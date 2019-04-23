Участковый инспектор полиции села Боровское скрылся с места ДТП после аварии

Авария произошла 7 апреля, около 3 часов ночи, недалеко от райцентра Мендыкаринского района - на съезде с трассы Костанай-Мамлютка к придорожному кафе «Караван». Пострадала только техника - два автомобиля, но в связи с этим два судьи рассматривают три административных дела.





Как рассказали "НГ" местные жители, ситуация в селе с увеселительными заведениями следующая: в центре Боровского есть кафе «Думан», в котором обычно начинаются гуляния. Ночью оно закрывается и посетители отправляются за продолжением банкета в кафе «Караван», которое работает до утра. Для этого они выезжают на трассу, проезжают чуть более километра в сторону от Костаная и съезжают на большую парковку возле кафе.

Ночью 7 апреля по описанному выше маршруту поехали два водителя. 21-летний житель с. Боровское Ерболат УРАЗБАЕВ, управлявший черным Hyundai Tucson, вызвался подвести своих знакомых. Когда они подъехали к «Каравану», оказалось что кафе закрыто. Уразбаев развернулся и хотел было отправиться обратно, но на выезде с парковки на трассу произошло столкновение.

Вторым водителем, на красном Peugeot 206, был 24-летний участковый инспектор полиции села Боровское Нурдаулет АБДИРАШ, который тоже решил подвести знакомых в «Караван». На повороте с трассы к кафе «Пежо» и «Хюндай» нашли друг друга.

Полицейский с места ДТП скрылся. Как пояснил Нурдаулет Абдираш 22 апреля на слушании дела в Мендыкаринском районном суде, он побоялся, что о случившемся узнает начальство. Но этой же ночью его нашли коллеги, после чего Абдираш прошел медицинское освидетельствование, которое выявило алкогольное опьянение. Полицейский объяснил результат экспертизы тем, что после ДТП выпил лекарство, содержащее спирт. А в кафе "Думан" перед поездкой в "Караван" Абдираш, по его словам, ничего не ел и ничего не пил - просто общался с официанткой вплоть до закрытия кафе.



Оба водителя считают, что именно они были правы в момент ДТП. В одном из административных дел в статусе нарушителя проходит Уразбаев, а Абдираш считается потерпевшим. Во втором деле Абдирашев проходит, как правонарушитель, а Уразбаев считается потерпевшим.

Оба дела по ст. 610 ч. 1 КоАП РК (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) рассматриваются в Мендыкаринском районном суде. Там же в отношении полицейского рассматривают еще одно дело - по ст. 611 ч. 2 КоАП РК (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся).





- Выезжаю, там нет разделительной полосы, условно я еду справа, - озвучил свою версию происшествия Ерболат Уразбаев. - Подъем широкий. Включаю поворотник. Только к подъему подъезжаю - смотрю, движется машина по трассе. Она поворачивает, но без сигнала поворотника. Я останавливаюсь и тот автомобиль резко въезжает мне в правую сторону. Эта машина назад сдает и уезжает с места. Я успел номера запомнить, позвонил в 102 и вызвал полицейских.

По словам Уразбаева, машина у него практически новая, была куплена в феврале 2019 года. У Hyundai Tucson в результате аварии были помяты правая передняя и задняя двери, порог, стойка и заднее правое крыло. У Peugeot 206, по словам Абдираша, пострадали передний бампер и правое крыло.





- Я ехал по своей линии по трассе Костанай-Мамлютка, - рассказал в суде Нурдаулет Абдираш. - Совершил поворот налево - на кафе «Караван». Мне навстречу выехала машина, я начал влево уходить и задел ее правую сторону. Она ехала по моей полосе, по встречной. Заворачивал я со скоростью 10-15 км/час, столкновения избежать не удалось, так как он тоже ехал навстречу.

Судья выслушав обе версии произошедшего, после чего отправился на место ДТП, чтобы выяснить, как в принципе на этом месте могли не разъехаться два автомобиля. Вопрос остался без ответа.





Следующее заседание назначено на 25 апреля.