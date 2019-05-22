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§ NG.kz
Нацкомпанию обвинили в покупке Instagram-подписчиков за бюджетные деньги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В социальных сетях появилась информация о том, что филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" национальной компании "КазАвтоЖол" опубликовала лот на сайте государственных закупок по приобретению услуг раскрутки Instagram-аккаунта.
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§ Тот самый
Re: Нацкомпанию обвинили в покупке Instagram-подписчиков за...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.05.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы хоть Хабар закройте тогда! А то деньги бюджетные и там тратите, теперь еще и в интернете на накрутку подписчиков в инстаграме
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§ abaika95
Re: Нацкомпанию обвинили в покупке Instagram-подписчиков за...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.05.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: прикольно!
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