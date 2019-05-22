Форум
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот - главная новость,для Страны. d.radikal.ru А это всё - голоса... :lol: :-o
22.05.19 13:27
yudjin
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
Ну дык радоваться надо... живут на левом берегу Нурстаная, президентов к ним возят всяких... жастар сараи позолочены возводят... Интересно, как машины на фото из кадра вниз не скатываются? ;-)
22.05.19 13:06
Игорь Васильевич
Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
Молодцы. Утебаеву знаю был у неё хороший специалист и человек открытый и добрый.
22.05.19 12:44
drakon
Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
Это называется - прдвыборная агитация, используя служебное положение... 8-)
22.05.19 12:36
директор пляжа
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
новый дом называется
22.05.19 12:26
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Нацкомпанию обвинили в покупке Instagram-подписчиков за бюджетные деньги

22 мая 2019, 11:03 |  Государство

В социальных сетях появилась информация о том, что филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" национальной компании "КазАвтоЖол" опубликовала лот на сайте государственных закупок по приобретению услуг раскрутки Instagram-аккаунта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях появились скриншоты с сайта госзакупок, где одной из услуг, которые хотела приобрести национальная компания, были услуги по привлечению подписчиков в Instagram. 

 

Как отмечается, стоимость подобной услуги составляет 160 тысяч тенге, и заказывается она не в первый раз.

Директор филиала "Дирекция платных автодорог" НК "ҚазАвтоЖол" Талгат Смагулов прокомментировал появившуюся в Сети информацию. По его словам, это "техническая ошибка".

"При объявлении закупки филиалом "Дирекция платных автодорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол" был неправильно подобран код услуги по единому номенклатурному справочнику товаров, работ и услуг, в связи с чем закупка была отменена. Техническая ошибка допущена сотрудником филиала, в связи с чем он понес наказание в виде строгого выговора. "ҚазАвтоЖол" благодарит граждан за проявленную бдительность", - сообщил Смагулов.

При этом он отметил, что потребность в закупе подобного рода услуг у филиала "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол" отсутствует.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
22.05.19 13:51 Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная
22.05.19 13:05 Низкие штрафы для банков удивили депутатов
22.05.19 12:26 Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
22.05.19 09:05 «Земля иностранцам продаваться не будет», заявил Токаев на встрече с костанайскими аграриями
22.05.19 08:51 Художники наркосайтов на стенах домов понесут уголовную ответственность
21.05.19 21:52 Первый шаг к великим изобретениям - областные соревнования по техническому творчеству прошли в Костанае
21.05.19 21:10 Причину отсутствия аккредитации корреспондента "НГ" на освещение визита президента РК в Костанай пояснили в облакимате
21.05.19 17:19 Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме казахстанско-российской молодежи в Костанае
21.05.19 17:12 Подготовка кадров и проект "Целина" - проблемы и варианты сотрудничества журналистов РК и РФ обсудили в Костанае
21.05.19 16:30 Собиравший металлолом мужчина погиб при падении на территории химзавода в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 3
Всего: 160

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх