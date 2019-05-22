Нацкомпанию обвинили в покупке Instagram-подписчиков за бюджетные деньги

В социальных сетях появилась информация о том, что филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" национальной компании "КазАвтоЖол" опубликовала лот на сайте государственных закупок по приобретению услуг раскрутки Instagram-аккаунта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях появились скриншоты с сайта госзакупок, где одной из услуг, которые хотела приобрести национальная компания, были услуги по привлечению подписчиков в Instagram.

Как отмечается, стоимость подобной услуги составляет 160 тысяч тенге, и заказывается она не в первый раз.

Директор филиала "Дирекция платных автодорог" НК "ҚазАвтоЖол" Талгат Смагулов прокомментировал появившуюся в Сети информацию. По его словам, это "техническая ошибка".

"При объявлении закупки филиалом "Дирекция платных автодорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол" был неправильно подобран код услуги по единому номенклатурному справочнику товаров, работ и услуг, в связи с чем закупка была отменена. Техническая ошибка допущена сотрудником филиала, в связи с чем он понес наказание в виде строгого выговора. "ҚазАвтоЖол" благодарит граждан за проявленную бдительность", - сообщил Смагулов.

При этом он отметил, что потребность в закупе подобного рода услуг у филиала "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол" отсутствует.