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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35389
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.04.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я соглашусь с мнением, что государство - это разумная несвобода. Но наши власти забыли слово «разумная». Нам втолковывают, что Назарбаев принес независимость и свободу. Но ведь в свободном государстве должны быть свободны и мысли, и язык.
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§ Анатолий Сальник
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Анатолий Сальник


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Сообщений: 67
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 07.04.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Может, уже пора действовать, не оглядываясь на авторитет Назарбаева,

Можно было согласиться с автором, если бы только всё упмралось в авторитет. На самом деле он остался хозяином страны с решающими властными полномочиями. Искренне верю, что после того, как он потеряет рычаги управления, будут затребованы народом и права на референдум.


Цитата:
современный строй убьет перо.

Не современный, а нынешний, что далеко не одно и тоже для РК. Ну и нельзя сбрасывать со счетов влияния на взгляды и мышление самого автора почта и его единомышленников. Зёрна которые сеют "вечное и разумное" не пропадут. В данном случае ссылки на великих дают эффект просвещения.
Если чего-то и не хватает постам НГ, так это подробного фактического материала по протестным движениям с анализом и выводами. По моему это будет стимулирующим материалом для социальной активности населения и в Костайской области. Главное, перейти от информационного действия на читателей в качестве новостей на эмоциональный, который стимулирует активные действия. Тем более инфа в подобном формате и объёме ранее появилась в СМИ РК.
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§ Азамат Лисов
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Азамат Лисов


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Сообщений: 44
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 07.04.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне больше нравится название Астана! Интересно вообще есть кто думает по другому?
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§ Vradon
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 07.04.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как только ушел Президент, так давайте сбросим со счетов его мнение, зачем теперь считать, что мир и согласие это его заслуга. А чья, стесняюсь спросить? Теперь получается, что и заслуг то у него нет, так получается? Бред полный, так поступают люди у которых эмоционального интеллекта хватает на отрицание всего того, что есть хорошего в нашем государстве. Не удивляюсь этому посылу.Равняйтесь на Запад и всех остальных, что еще остается, только хаять страну, в которой вы живете.
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§ Khalisi
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 07.04.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:

Не хватает аналитических статей, полностью поддерживаю. Этот жанр журналистики умер и возродить его похоже уже некому. Тех статей, которые бы, хоть что-то путное предлагали. Кроме пустой констатации фактов.
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6441
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.04.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Мне больше нравится название Астана! Интересно вообще есть кто думает по другому?

Один точно есть,остальных как то и не спрашивают.
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§ Трэвэл
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Трэвэл


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Сообщений: 189
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.04.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Турбулентный период, полицейское государство, интернет-ролики о демократии" о какой свободе вы говорите, если употребляет выражения, навязанные другими государствами? Не хотелось бы ставить в пример Диогена, который жил в бочке, но может быть каждому из нас стоит заняться своим делом - выращивать хлеб, воспитывать детей, врачам лечить, а учителям учить. Уже проверено, кухарка не может управлять государством.
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§ Trueman4400
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Trueman4400


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Сообщений: 316
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 07.04.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут не раз приходилось читать, что мол суды идут над журналистами в регионе. Скажите, а как отстаивать свои права людям, которые считают, что их права нарушены публикациями? Просто заткнутся и сидеть, когда их облили грязью? Только потому, что дубина в этом случае все равно у журналистов и напишут, что все негодяи мира на них напали? Для этого и есть суд. И, разве, хоть одно СМИ у нас в регионе закрыто?
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§ Respondent
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Respondent


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Сообщений: 9
Регистрация: 19.02.19
Отправлено: 07.04.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Только потому, что дубина в этом случае все равно у журналистов и напишут, что все негодяи мира на них напали?

это называется - двойные стандарты. от этого никуда не деться. к сожалению, эти стандарты никуда не денутся
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§ Respondent
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Respondent


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 19.02.19
Отправлено: 07.04.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дела, дела, дела, дела, дела решаю только на диване я.Моя страна, страна Дивания.Я на умнике дурокаваляние.Суетливый мир, алё, давай, до свидания!Мне лень отбрасывать тень.Я залип на диване, как на камешке тюлень.
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§ Respondent
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Respondent


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Сообщений: 9
Регистрация: 19.02.19
Отправлено: 07.04.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где-то там американцы выбирают Трампа.А у меня талант по другим делам.-По каким таким другим делам?По лежачим, я под горячим чаем, под урчанием кошачьим. Переворачиваюсь на своем диване.Мне на нем удобно, я в него утоплен.
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§ Синий трактор
Re: Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Синий трактор


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 07.04.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Если чего-то и не хватает постам НГ, так это подробного фактического материала по протестным движениям с анализом и выводами.

только так. над остальными сми туч нет, как тут говорится. поэтому либо небольшая туманность, либо ясный день
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