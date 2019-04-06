Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода

Некоторые эксперты утверждают, что в связи с вхождением Казахстана в турбулентный период транзита власти усиливается «полицейская сущность» государства. Какие у нас свобода слова и печати, свободное выражение своих мыслей и прочие атрибуты демократии, показало переименование столицы. С целью показать якобы всенародное одобрение этому по всей стране устроили спектакли. По Интернету разошлись видеоролики, в которых на концертах между номерами «режиссер-нурлыкуновец» кричит «Казахстан - Нурсултан» и призывает скандировать эти слова весь зал.

А в это время на улицы наших мегаполисов вышли протестующие против переименования Астаны. Так вот полиция их задерживала, а корреспондентов, освещающих это событие, начали судить. Видимо, власть еще не осознала, что утверждение «Только бьющую руку лижет собака» уже не действует. Не те времена.

Я соглашусь с мнением, что государство - это разумная несвобода. Но наши власти забыли слово «разумная». Нам втолковывают, что Назарбаев принес независимость и свободу. Но ведь в свободном государстве должны быть свободны и мысли, и язык.

- Говорите неизменно о свободе, но правьте при помощи штыков, - так сказал Наполеон и закрыл 160 газет из 173 выходящих на момент его прихода к власти. - Я не позволю им болтать лишнего, но газеты обязаны хранить бодрый тон. Пусть хоть камни летят с неба, газеты должны писать, что во Франции все барометры показывают ясно. Феодальный строй убила пушка, современный строй убьет перо.

Что вам это напоминает? Да наши прогосударственные СМИ, которые только в 2018 году на государственный информационный заказ получили 47,1 млрд тенге. Они и вещают, что над Казахстаном ясное небо. Тучи им замечать не позволено. Вот и переименование столицы они оправдывают. А если разобраться, то вносить изменение в Конституцию не имели права, референдума не было и т. д. А народ желает владычества законов. Но у нас властьпредержащие следуют букве закона, как правило, в том случае, когда это отвечает их интересам. Общественное мнение их не интересует. Да и общественное мнение никогда не будет правильно выражено, пока в Казахстане отсутствует свобода печати.

Наше правительство не понимает, какую силу может дать ему общественное мнение. Бальзак говорил, что несправедливые поступки поддерживают в народе глухую ненависть к верхам общества. А когда действия власти находят отклик в сердцах простых людей, то это и есть истинная власть.

По мне, так все эти переименования, пожизненные должности и всякие льготы - это перебор. В Темиртау, в Историко-культурном центре первого президента (и такой придумали) выставили бронированный автомобиль Назарбаева. Меня шокировало заявление о том, что экспозиция имеет огромное значение для населения.

Настораживает заявление Токаева: «Авторитетное мнение Елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера». Значит ли это, что реформы, инициативы и предложения, требующие огромных затрат, но не приносящие ощутимых результатов, продолжатся? Правда, немного оптимизма вносит его позиция по трехъязычию. Токаев заявил: «Во-первых, должен быть казахский язык, русский язык. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому».

Может, уже пора действовать, не оглядываясь на авторитет Назарбаева, несмотря на все его заслуги? Ведь человек, постоянно созерцающий солнце, в конце концов лишится зрения.