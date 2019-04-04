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§ NG.kz
Помогаем планово и экстренно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прежде чем начался этот тур проекта, мы смогли оказать экстренную помощь еще одному человеку. Ситуация у него была настолько срочной, что ждать начала тура было нельзя. Об этом и о давнем подопечном проекта Руслане Шепитовском
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§ Елена Пикельная
Re: Помогаем планово и экстренно
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 262
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 04.04.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом туре уже появился первый взнос от нашего постоянного читателя, не называющего себя. 20 000 тенге, которые он лично принес в редакцию, станут частью помощи нуждающимся. Спасибо!
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§ Елена Пикельная
Re: Помогаем планово и экстренно
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 262
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.04.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня наша постоянная читательница Сания-ханум принесла 10 000 тенге для Руслана. Спасибо!
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