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§ NG.kz
Удостоверение "Нур-Афанасьевой". В МВД ответили на рассылку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35327
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.03.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В социальных сетях и мессенджерах начали активно рассылать фотографию удостоверения девушки с приставкой "Нур" в фамилии. Несколько дней назад рассылался отрывок из газеты, в котором сообщалось, что "с 1 апреля такая приставка в фамилиях казахстанцев станет обязательной".
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§ сайлау курманов
Re: Удостоверение "Нур-Афанасьевой". В МВД ответили на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3064
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.03.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,как поведут себя чиновники если я поменяю заглавную букву в своей фамилии на букву Н
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