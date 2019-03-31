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Змея Подколодная
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
А с чего ради ему должны везти ключ? Еще так разговаривает- я не могу долго ждать. 112- это полиция? Они тут при чем? Если полиция будет всем баллонники привозить, то кто будет следить за порядком?...
31.03.19 21:00
elektron
Николай ВОРОНИН: Неплохое начало
Добринцофф: законный способ пополнить бюджет, ну или свой карман Так это вроде и есть бизнез Добринцофф: что наказан будет предприниматель, ну в принципе так и должно быть :lol: Полагаю у...
31.03.19 20:36
Vital
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
КГСПС: Справка есть. В психушке. У меня. Внимательно слушал автора?, я да.
31.03.19 20:36
КГСПС
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
Если признаешь свой диагноз, то не все еще потеряно, вылечат тебя.
31.03.19 20:29
Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Неплохое начало
Автор никогда не был в бизнесе и не понимает,что законы написаны, так что предприниматель в любом случае будет виноват и любая проверка,это прежде всего законный способ пополнить бюджет, ну или свой...
31.03.19 20:23
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Удостоверение "Нур-Афанасьевой". В МВД ответили на рассылку

Tengrinews.kz

31 марта 2019, 18:26 |  Государство

Удостоверение "Нур-Афанасьевой" прокомментировали в МВД, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях и мессенджерах начали активно рассылать фотографию удостоверения девушки с приставкой "Нур" в фамилии.

Несколько дней назад рассылался отрывок из газеты, в котором сообщалось, что "с 1 апреля такая приставка в фамилиях казахстанцев станет обязательной".

"В отношении рассылки в мессенджерах фотографии удостоверения личности информируем, что такой документ, удостоверяющий личность, органами внутренних дел не выдавался. Это не соответствует действительности", - сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

Напомним, 28 марта пользователи Сети рассылали отрывок из газеты с "новостью" о том, что с 1 апреля 2019 года к фамилиям казахстанцев станет обязательной приставка "Нур". В Министерстве информации и общественного развития сообщили, что заметка в газете является первоапрельской шуткой. Заметка была опубликована в щучинском районном издании "Стабильная газета" в выпуске от 28 марта.
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§ сайлау курманов
Re: Удостоверение "Нур-Афанасьевой". В МВД ответили на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3064
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.03.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,как поведут себя чиновники если я поменяю заглавную букву в своей фамилии на букву Н
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