Удостоверение "Нур-Афанасьевой". В МВД ответили на рассылку

Удостоверение "Нур-Афанасьевой" прокомментировали в МВД, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях и мессенджерах начали активно рассылать фотографию удостоверения девушки с приставкой "Нур" в фамилии.

Несколько дней назад рассылался отрывок из газеты, в котором сообщалось, что "с 1 апреля такая приставка в фамилиях казахстанцев станет обязательной".

"В отношении рассылки в мессенджерах фотографии удостоверения личности информируем, что такой документ, удостоверяющий личность, органами внутренних дел не выдавался. Это не соответствует действительности", - сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

Напомним, 28 марта пользователи Сети рассылали отрывок из газеты с "новостью" о том, что с 1 апреля 2019 года к фамилиям казахстанцев станет обязательной приставка "Нур". В Министерстве информации и общественного развития сообщили, что заметка в газете является первоапрельской шуткой. Заметка была опубликована в щучинском районном издании "Стабильная газета" в выпуске от 28 марта.