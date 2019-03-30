Серый волк Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских #1





(Пользователи) Сообщений: 10014

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 14:40 Госпожа Дажук, наверное посмотрела фильм "Борат" прониклась любовью к стране и прилетела впитывать культуру в ближайшую точку её наличия.



Тетя явно не подозревала, что создатели фильма не были на местах во всяких атырауостанайских акунамататиях, они реальность несколько плоско изобразили.

В реальности туристическое посещение оказалось для неё интереснее, с ощущениями!

Нуно бы на вокзале и Ауежае баннер метров 50 с рубящими деревья чинушами с топорами и бензопилами! Шоб туристов всякие атаравы не переманивали.

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уверяю вас, в мексиканские мучачосные кОстанаи именно за такой первозданной шикарностью обратноо движения эволюции ездят.

Так что не нуно прекращать.

Нуно наоборот активно развивать творческие потуги и как можно лучше показывать миру!



[Исправлено: Iney, 30.03.2019 - 14:55]