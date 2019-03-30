Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских

Из органов внутренних дел уволен полицейский, случайно выстреливший в женщину в аэропорту Атырау, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции на транспорте МВД РК.

Кадры из видео очевидцев

Как сообщили в департаменте, по факту непроизвольного выстрела в международном аэропорту Атырау проведено служебное расследование.

Виновный, сержант полиции Мамбетияров уволен из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции.

Его непосредственный руководитель освобожден от занимаемой должности. Более того, ряд должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

«Руководству Линейного отдела полиции на станции Атырау пострадавшей Наталье Дажук поручено оказать необходимую помощь», - отметили в полиции. Также добавили, что в настоящее время состояние пострадавшей удовлетворительное, сегодня ее выписывают из больницы.

Сотрудниками следственно-оперативного подразделения департамента проводится досудебное расследование по факту халатности.

«Руководство департамента полиции на транспорте выражает сожаление по факту случившегося, а также берет на себя обязательство по оказанию всей необходимой помощи госпоже Н.Дажук», - резюмировал глава Департамента полиции на транспорте Аманжол Кабылов.

29 марта в комнате личного досмотра атырауского аэропорта сотрудник полиции при проверке служебного оружия службы инкассации одного из банков допустил непроизвольный выстрел, пуля попала в пассажирку.