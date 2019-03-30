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elektron
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30.03.19 15:35
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30.03.19 15:17
Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron: Связи с изменениями правил другой страны! Я ж и говорю - для граждан Казахстана правила получения гражданства РФ не изменились. Ну и, как где-то написали, - 40000 - это всего 0,2%...
30.03.19 15:14
elektron
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
//Как сообщили в департаменте, по факту непроизвольного выстрела в международном аэропорту Атырау проведено служебное расследование.// Что значит непроизвольный выстрел? //Виновный, сержант полиции...
30.03.19 15:10
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Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских

30 марта 2019, 14:16 |  Происшествия

Из органов внутренних дел уволен полицейский, случайно выстреливший в женщину в аэропорту Атырау, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции на транспорте МВД РК.

 

Кадры из видео очевидцев

Как сообщили в департаменте, по факту непроизвольного выстрела в международном аэропорту Атырау проведено служебное расследование.

Виновный, сержант полиции Мамбетияров уволен из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции.

Его непосредственный руководитель освобожден от занимаемой должности. Более того, ряд должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

«Руководству Линейного отдела полиции на станции Атырау пострадавшей Наталье Дажук поручено оказать необходимую помощь», - отметили в полиции. Также добавили, что в настоящее время состояние пострадавшей удовлетворительное, сегодня ее выписывают из больницы.

Сотрудниками следственно-оперативного подразделения департамента проводится досудебное расследование по факту халатности.

«Руководство департамента полиции на транспорте выражает сожаление по факту случившегося, а также берет на себя обязательство по оказанию всей необходимой помощи госпоже Н.Дажук», - резюмировал глава Департамента полиции на транспорте Аманжол Кабылов.

29 марта в комнате личного досмотра атырауского аэропорта сотрудник полиции при проверке служебного оружия службы инкассации одного из банков допустил непроизвольный выстрел, пуля попала в пассажирку.
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Комментарии к новости
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§ Серый волк
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10014
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.03.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госпожа Дажук, наверное посмотрела фильм "Борат" прониклась любовью к стране и прилетела впитывать культуру в ближайшую точку её наличия.
:lol:
Тетя явно не подозревала, что создатели фильма не были на местах во всяких атырауостанайских акунамататиях, они реальность несколько плоско изобразили.
В реальности туристическое посещение оказалось для неё интереснее, с ощущениями! :lol:
Нуно бы на вокзале и Ауежае баннер метров 50 с рубящими деревья чинушами с топорами и бензопилами! Шоб туристов всякие атаравы не переманивали.
///
уверяю вас, в мексиканские мучачосные кОстанаи именно за такой первозданной шикарностью обратноо движения эволюции ездят.
Так что не нуно прекращать.
Нуно наоборот активно развивать творческие потуги и как можно лучше показывать миру!

[Исправлено: Iney, 30.03.2019 - 14:55]
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§ elektron
Re: Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2730
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в Америке!? Просто отстреливают.Цитата:
Серый волк:

Поздно пить баржоми.
Есть с кого пример брать.
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§ elektron
Re: Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2730
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Как сообщили в департаменте, по факту непроизвольного выстрела в международном аэропорту Атырау проведено служебное расследование.//
Что значит непроизвольный выстрел?
//Виновный, сержант полиции Мамбетияров уволен из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции.//
А почему не задержан?
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