Цитата: Директор филиала АО «Грузовые перевозки» Вячеслав МИРОНОВ предложил развивать покупку билетов через Интернет. А чтобы приучить пассажиров к этой услуге, чаще прокручивать на вокзале чаще рекламные видеоролики.



В Казахстане у КТЖ аж два своих отдельно работающих сайта:

https://epay.railways.kz и https://bilet.railways.kz , которые интегрированы в систему АСУ «Экспресс-3» – в межгосударственную систему резервирования мест и продажи билетов, где продают билеты без всяких наценок как на частных сайтах.

Не знаю как насчёт рекламы, но эти сайты знакомы всем и за территорией Казахстана, кому необходимо приобрести электронные билеты на казахстанские поезда заранее.

Есть одна проблема, что за неделю до отправления, билеты приобрести, особенно выкупить целое купе, уже проблематично, класс СВ, как таковой отсутствует, тальго на большие расстояния более 4-6 часов поездки не подходят из-за стесненности в купе.

На лето, когда Кустанайский аэропорт закроют, весь пассажиропоток перейдет на ж/д.



[Исправлено: Нурбанчик, 28.03.2019 - 23:38]