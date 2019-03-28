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§ NG.kz
Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35304
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В марте проектная группа «Адал жол» и активисты гражданского общества провели мониторинг по выявлению фактов, связанных с нарушением правил продажи билетов на поезда, проходящие через станцию Костанай.
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§ Нурбанчик
Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1875
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 28.03.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор филиала АО «Грузовые перевозки» Вячеслав МИРОНОВ предложил развивать покупку билетов через Интернет. А чтобы приучить пассажиров к этой услуге, чаще прокручивать на вокзале чаще рекламные видеоролики.


В Казахстане у КТЖ аж два своих отдельно работающих сайта:
https://epay.railways.kzи https://bilet.railways.kz, которые интегрированы в систему АСУ «Экспресс-3» – в межгосударственную систему резервирования мест и продажи билетов, где продают билеты без всяких наценок как на частных сайтах.
Не знаю как насчёт рекламы, но эти сайты знакомы всем и за территорией Казахстана, кому необходимо приобрести электронные билеты на казахстанские поезда заранее.
Есть одна проблема, что за неделю до отправления, билеты приобрести, особенно выкупить целое купе, уже проблематично, класс СВ, как таковой отсутствует, тальго на большие расстояния более 4-6 часов поездки не подходят из-за стесненности в купе.
На лето, когда Кустанайский аэропорт закроют, весь пассажиропоток перейдет на ж/д.

[Исправлено: Нурбанчик, 28.03.2019 - 23:38]
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