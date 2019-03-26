Цитата: Гога:

Ещё раз повторюсь - нет в городе хозяина !Конечно , жители очень сильно сами виноваты - они тоже не понимают , что это их дом . Привыкли , что все за порогом квартиры - не свое . Да и порядок надо просто насаждать железной рукой . Иначе народ не понимает .

Цитата: drakon:

Когда в Деревне, Городе большинство людей - Умные, то им не нужен- умный Перекрёсток, умная скамейка, уная Мусорка. Но вот когда - наоборот, тогда они - нужны...



Согласен, у вас следует учиться, ещё ранее в декабре 2018 года говорил, точнее приводил пример со слов товарища зам. руководителя ДЕП по производству Александра Смирнова:



Сайлау, всё будет нормально, давно надо было так сделать, указывают же, что на загнивающим Западе так практикуют. У нас народ не особо воспитанный, мусорим и.т.д. в городе появились урны где нужно сортировать мусор, тоже-же оттуда. Чтобы наших доморощенных перевоспитать наверное 100 лет не достаточно будет. На днях товарищ рассказывал, про своего хорошего знакомого, который ДЕП-овскую продукцию на фуре развозит в сторону Актау и.т.д. Так, последний на трассе встретил двух заблудившихся водителей немцев, с которыми перекусил, в последующем указал им дорогу и вместе ехал сопровождая. Чуть ранее после перекуса наш хотел вес мусор выбросит за кувет. Однако, немцы остановили водителя и вытащили специальный мешок для мусора и сказали, что ты-же в своей стране живёшь, зачем мусоришь? Всё сложили и поставили к себе в кабину, далее в каком-то населённом пункте выбросили в мусорный контейнер. Затем когда пути расходились, немцы подарили нашему водителю целую упаковку мешков для мусора, вот у них надо учиться.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789548&topic_id=36299&forumid=1