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§ NG.kz
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35276
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.03.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель председателя партии "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей. Свое мнение он высказал на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан - 2050" в поддержку переименования столицы.
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§ таноми52
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.03.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что, и Семей надо по второму разу?

Ну,как ещё обратить внимание на свою малопопулярную партию?
Только как бы обратного эффекта не добиться
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