Еще три города предложили переименовать в Казахстане

Заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, передает Тengrinews.kz.

Свое мнение он высказал на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан - 2050" в поддержку переименования столицы.

"Дав имя Елбасы столице Казахстана, мы должны продолжить и приурочить к этому событию другие переименования. Необходимо дать Петропавловску имя Абылай хана, которой в свое время установил свою орду и собрал всех трех жузов во едино. Необходимо дать Павлодару имя последнего хана казахов Кенесары, который боролся за независимость своего народа. Необходимо дать Семею, который раньше называли Алаш, имя председателя правительства Алашорда Алихана Бокейханова", - сказал Иса.

В беседе с корреспондент Тengrinews.kz Казбек Иса сообщил, что это является его личным мнением.