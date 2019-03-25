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таноми52
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Что, и Семей надо по второму разу? Ну,как ещё обратить внимание на свою малопопулярную партию? Только как бы обратного эффекта не добиться
25.03.19 23:11
Добрый человек
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Путешествие по Нурсултану... Уже прикольно... Выехать из Первопрезидентска, через Нуртанай в Нуртобе, Нуральск. Оттуда - через весь Нурсултан добраться до Елбасыка. Оттуда - в Усть-Назарбаевск и...
25.03.19 23:04
Медный
Сколько стоит переименование Астаны?
Трэвэл: Кто-то скажет и "пафосно", а кто-то - патриотизм. данный твой пассаж - это популизм, в чистом виде... без первого предложения, начиная "Но самое главное..." и далее...
25.03.19 23:01
Трэвэл
Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020
Меня больше беспокоит, почему при столь грамотном подходе в сборную Казахстана не играл нападающий Тобола Максим Федин... Будет обидно, если просидев на скамейке запасных в той игре, он не будет...
25.03.19 22:59
Трэвэл
Сколько стоит переименование Астаны?
Медный: Кто-то скажет и "пафосно", а кто-то - патриотизм.
25.03.19 22:20
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Еще три города предложили переименовать в Казахстане

Tengrinews.kz

25 марта 2019, 19:54 |  Общество

Заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, передает Тengrinews.kz.

Свое мнение он высказал на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан - 2050" в поддержку переименования столицы.

"Дав имя Елбасы столице Казахстана, мы должны продолжить и приурочить к этому событию другие переименования. Необходимо дать Петропавловску имя Абылай хана, которой в свое время установил свою орду и собрал всех трех жузов во едино. Необходимо дать Павлодару имя последнего хана казахов Кенесары, который боролся за независимость своего народа. Необходимо дать Семею, который раньше называли Алаш, имя председателя правительства Алашорда Алихана Бокейханова", - сказал Иса.

В беседе с корреспондент Тengrinews.kz Казбек Иса сообщил, что это является его личным мнением.
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Комментарии к новости
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§ Алиса
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.03.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официальная наука не признает сезонных депрессий, считая их выдумками излишне впечатлительных людей, но практика показывает, что так или иначе, весна влияет на любого, даже самого стойкого человека. Симптомы нарождающейся весенней депрессии сходны в большинстве случаев и обычно представляют собой повышенное беспокойство, тревожность, раздражительность, заниженную самооценку, перманентно плохое настроение, хроническую усталость и пониженную работоспособность. Проявления весеннего сплина могут быть как мимолетным напоминаем о происходящем за окном переходе от белого к черному, так и затяжным состоянием, осложняемым навязчивыми мыслями. Тут как никогда важно включить внутреннего доктора и понять, чревато ли твое состояние осложнениями или же это просто период небольшой хандры, который ничуть не менее продуктивен, чем состояние перманентного счастья.
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§ dandiv
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.03.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А давайте все города Казахстана переименуем... ну а что, столицу переименовали, почему остальные города должны носить старые имена?
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§ maxsaf
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1694
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут мне с задних рядов подсказывают - Рудный, Лисаковск.
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§ Змея Подколодная
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.03.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остановитесь)
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§ elektron
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2709
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.03.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приеду в Нурсултан я,
пройду по Назарбаева,
сверну на Назарбаева,
и в парке Назарбаева,
потрогаю пеньки... :lol: :lol: :lol:
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§ szhemchug
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
szhemchug


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 10.06.18
Отправлено: 25.03.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже не смешно ,это уже становится страшно...
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* drakon
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15945
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.03.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Остановитесь)

А я считаю, надо все города - переименовать... :lol: :oops:
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§ elektron
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2709
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.03.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я считаю, надо все города - переименовать...

И на этом не останавливаться, нужно и второго президента назвать в честь первого! :lol: 8-)
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§ maxsaf
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1694
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
второго президента назвать в честь первого!

Зачем? Ходят слухи, что может быть парламентская республика, вообще без президента ;-) Щас полетят помидоры :lol:
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§ Victor Yang
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11366
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.03.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остапа понесло? Я думал опять идеи про Кукареку будут - ан нет, что-то новое.
А на Тенгри в комментариях 8 из 10 просто восхищаются идеей.

[Исправлено: Victor Yang, 25.03.2019 - 22:20]
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§ Victor Yang
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11366
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.03.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
может быть парламентская республика, вообще без президента

Вообще не бывает - он даже в Германии есть (внезапно!). Просто в парламентской его роль меньше. Но нам до этого далеко, я думаю.
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* drakon
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15945
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.03.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Просто в парламентской его роль меньше. Но нам до этого далеко, я думаю.

Всё очень - простою Ни русскому,ни казахскому мужику,
без Кнута и плётки ну - никак... :lol: ;-)
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§ лимон
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 886
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.03.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо более полезного предложить нечего...
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§ Добрый человек
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 25.03.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путешествие по Нурсултану... Уже прикольно... Выехать из Первопрезидентска, через Нуртанай в Нуртобе, Нуральск. Оттуда - через весь Нурсултан добраться до Елбасыка. Оттуда - в Усть-Назарбаевск и т.д... КЛАСС!!!
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§ таноми52
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.03.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что, и Семей надо по второму разу?

Ну,как ещё обратить внимание на свою малопопулярную партию?
Только как бы обратного эффекта не добиться
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