Цитата: Трэвэл:



Ты с формальной логикой знаком? Думаю знаком...

Цитата: Трэвэл:

Не дороже внимания общественности иностранных государств, а следовательно, и внесение дополнительных инвестиций в национальное производство страны.

1. Есть такая логическая формула: "Внимание = инвестиции"?

2. Насколько мне известно "деньги любят тишину"

завязывай пургу нести. давай работай тоньше

"Национальное производство" почему ты использовал этот термин? Наверное ты в теме, книжки умные читал.



Только как ты выше озвучил - так не работает. и коль уж заговорил о национальном т.е. я подразумеваю принадлежащее "Казахстану и казахстанцам",

но "национальное производство" есть на самом деле находящееся на территории Казахстана, а принадлежать может кому угодно. Попахивает обманом... давайте назовём такое производство "зарубежно инвестируемым производством и приносящее прибыль зарубежным владельцам". не звучит?



Расскажи какие инвестиционные проекты финансируемые из за рубежа являются 100% казахстанскими.