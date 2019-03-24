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"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Речь то вроде про время, природное, биологическое или ещё там какое. Причём тут кто и когда работать начинает? Вопросы работодателю ;-) Я например добровольно в 5-ть утра встаю, свободный график. И...
24.03.19 14:30
Victor Yang
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Макарыч: у них в 8 Но с 7 же никто не работает? И как прикажешь мне давить на работодателя, чтобы работать с 9 до 6,а не с 8 до 5?
24.03.19 14:21
Victor Yang
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Абиль: В любой стране наиболее важной точкой является столица, где сосредоточены основные финансовые, логистические и экономические мощности. Логическая ошибка. "В любой" - означает...
24.03.19 14:18
Макарыч
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
arman_kst: Макарыч, перенос времени работы это уже претензии к руководству области. Мы работаем с 8 часов и нормально. Вот именно! Я тоже считаю что все и так нормально, ничего менять не надо все...
24.03.19 14:18
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Я икру минтая предпочитаю. Нет у меня - икры мента. b.radikal.ru Трески, могу - предложить... :lol: :oops: :-P [Исправлено: drakon, 24.03.2019 - 14:11]
24.03.19 14:10
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Сколько стоит переименование Астаны?

24 марта 2019, 14:12 |  Государство

Переименовать столицу - дело не дешевое, и основные расходы будут осуществлены за счет бюджета, пишет Деловой Казахстан.

Фото: © Турар Казангапов

Основные направления трат:

· печать новых документов для горожан – примерно $80 млн.

· изготовление новых вывесок и указателей – примерно $25 млн

· изготовление новых карт – примерно $5 млн.

· государственные учреждения должны будут обзавестись новой редакцией Конституции и многих законов, в которые нужно будет внести изменения, ведь во всех документах сейчас город именуется «Астана» – примерно $15 млн.

Соответственно, суммарные расходы составляют около $125 млн. Деньги, с нашей точки зрения, не самые маленькие.

Впрочем, переименование столицы это еще и возможность заработать. Рекламные агентства полного цикла, типографии и производители вывесок в плюсе. Для них однозначно наступают хлебные времена.
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