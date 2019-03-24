Сколько стоит переименование Астаны?
Переименовать столицу - дело не дешевое, и основные расходы будут осуществлены за счет бюджета, пишет Деловой Казахстан.
Фото: © Турар Казангапов
Основные направления трат:
· печать новых документов для горожан – примерно $80 млн.
· изготовление новых вывесок и указателей – примерно $25 млн
· изготовление новых карт – примерно $5 млн.
· государственные учреждения должны будут обзавестись новой редакцией Конституции и многих законов, в которые нужно будет внести изменения, ведь во всех документах сейчас город именуется «Астана» – примерно $15 млн.
Соответственно, суммарные расходы составляют около $125 млн. Деньги, с нашей точки зрения, не самые маленькие.
Впрочем, переименование столицы это еще и возможность заработать. Рекламные агентства полного цикла, типографии и производители вывесок в плюсе. Для них однозначно наступают хлебные времена.
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