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§ NG.kz
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35276
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.03.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель председателя партии "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей. Свое мнение он высказал на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан - 2050" в поддержку переименования столицы.
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§ Алиса
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.03.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официальная наука не признает сезонных депрессий, считая их выдумками излишне впечатлительных людей, но практика показывает, что так или иначе, весна влияет на любого, даже самого стойкого человека. Симптомы нарождающейся весенней депрессии сходны в большинстве случаев и обычно представляют собой повышенное беспокойство, тревожность, раздражительность, заниженную самооценку, перманентно плохое настроение, хроническую усталость и пониженную работоспособность. Проявления весеннего сплина могут быть как мимолетным напоминаем о происходящем за окном переходе от белого к черному, так и затяжным состоянием, осложняемым навязчивыми мыслями. Тут как никогда важно включить внутреннего доктора и понять, чревато ли твое состояние осложнениями или же это просто период небольшой хандры, который ничуть не менее продуктивен, чем состояние перманентного счастья.
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§ dandiv
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.03.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А давайте все города Казахстана переименуем... ну а что, столицу переименовали, почему остальные города должны носить старые имена?
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§ maxsaf
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1693
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут мне с задних рядов подсказывают - Рудный, Лисаковск.
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§ Змея Подколодная
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.03.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остановитесь)
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§ elektron
Еще три города предложили переименовать в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2707
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.03.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приеду в Нурсултан я,
пройду по Назарбаева,
сверну на Назарбаева,
и в парке Назарбаева,
потрогаю пеньки... :lol: :lol: :lol:
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§ szhemchug
Re: Еще три города предложили переименовать в Казахстане
szhemchug


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 10.06.18
Отправлено: 25.03.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже не смешно ,это уже становится страшно...
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