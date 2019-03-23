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§ NG.kz
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35271
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы. Водители обвались к главе оюласти накануне тендера на пассажирские перевозки, который намечен на 8 апреля.
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§ Серый волк
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Серый волк


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Сообщений: 10002
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.03.19 - 03:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарисовка два года назад.
город Сочи.
Остановка, пыль, неубранная грязь кругом. Подъезжает битое с трёх углов корыто белого цвета, которое когда-то до зарастания ржавчиной можно было назвать хюндай типа автобус ПАЗ, только корейский. Коробка скрежещет. Сцепление на издыхании. За рулём небритый абрэк спустившийся явно с гор. Водить умеет кое как, ведёт себя на дороге как свинья. Подрезает, обгоняя легковые. Пытается втиснуться на забитую остановку со второй полосы.
Не пускают. Ругань на всю улицу с другими подобными хюндаеводами. :lol:

Во время олимпиады здесь были большие новые низкопольные, чистые автобусы, с ценой три рубля.
Я когда ездил ранее в Дагомыс к чистому морю, а это уже пригород, то даже удивился, когда водитель сказал шесть рублей. Переспросил, может шестьдесят, а послышалось шесть.
Но потом всё это исчезло и в краю коррупции краснодырского края теперь дикари на ушатанных корытах возят за 17 рублей и дерутся за них.

Подъезжаем к вокзалу. Вся парковка забита автобусами, многие стоят хаотично, как брошенные окурки. Сплошные гудки, и ругань. Автобусы не могут убраться с Горького и тромбят улицу не имея возможности подъехать к занятой площади у вокзала.
Водитель достаёт дубину и идет кошмарить зад автобуса, который не даёт заехать к вокзалу.
Реально здоровенная дубина, увесистей биты.
Все автобусы битые. Абсолютно все.
Мат, полудикий ор на нерусском и русском с акцентом, сигналы и стук на всю привокзальную площадь.

В мэрии Сочи одичамба. Конкретная такая. И коррумпировано все насквозь...
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§ Народное мнение
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Народное мнение


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Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 24.03.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот именно так и есть, сидят и пересматривают. Добринцоф если не в курсе, не оставляй свое мнение. А пишу я потому, что против. Нужны подсчеты. Сомневаюсь, что твои продавцы всем чеки дают.
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§ Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Добринцофф


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Сообщений: 6433
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.03.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
Добринцоф если не в курсе, не оставляй свое мнение.

Надо было у вас спросить,прежде чем оставлять? :lol:
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§ Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Добринцофф


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Сообщений: 6433
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.03.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
А пишу я потому, что против.

Вас много таких противников,а когда весь парк встанет и автобус надо будет ждать по часу,тогда любые денежки заплатите лишь бы уехать.
Лисапед купите,один раз вложился потом бесплатно :lol:
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