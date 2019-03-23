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За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
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23.03.19 13:49
Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Работодателя наказать! Смена не должна длиться больше 12 часов и перерыв между сменами не может быть менее 12 часов. А общее время за неделю работы - не более 40 часов. Хотелось...
23.03.19 13:48
Анатолий Сальник
Тимур ГАФУРОВ: Сложение полномочий
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За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае

Евгений ШИБАРШИН

23 марта 2019, 13:07 |  Общество

Водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы.

Напомним, что конкурс на право обслуживания городских и пригородных маршрутов в Костанае намечен на 15 апреля. Недавно в Костанае разразился скандал по поводу льготного провоза пассжиров. Перевозчики также неоднократно просили поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.

Источник: https://www.ng.kz/modules/nes/article.php?storyid=34038

В письме к акиму водители пишут, что при режиме по графику «два дня рабочих – два выходных» трудовой день для них начинается с прибытия на предприятие в 5 часов утра, заканчивается заездом машины на стоянку в 23.30. Однако среднемесячная заработная плата при такой напряженной рабочей смене составляет от 80 00 до 100 000 тенге.

- При низком пассажиропотоке и существующих на сегодняшний день тарифах на проезд, увеличить заработную плату не представляется возможным, - пишут водители. - Заработная плата водителя напрямую зависит от количества перевезенных пассажиров. Уменьшение пассажиропотока произошло за счет увеличения частного транспорта.
Приводится и другой аргумент. Многие пассажиры пользуются льготами, установленные местными исполнительными органами власти. Они в Костанае также снижают базу возможных доходов предприятий общественного транспорта.

Сетуют водители автобусов и на то, в последнее время на городских улицах увеличилось количество автомобилей, которые затрудняют их работу. Не говоря о пешеходах, которые при переходе проезжей части зачастую нарушают установленные для них нормы Правил дорожного движений. Данные обстоятельства, по оценке водителей, создают постоянную угрозу дорожного происшествия, чем реально затрудняет их работу и поэтому требует достойной компенсации через повышение заработной платы.

- В 2019 году на 30% повысится заработная плата в бюджетных организациях. А что делать нам? – спрашивают водители у акима области. - Мы тоже хотим нормально жить и достойно обеспечивать свои семьи, которые нужно кормить. Стремительно растут цены на продукты питания, лекарство, коммунальные услуги. Водители увольняются, уходят работать на фуры. Не всех, конечно, это устраивает, ведь работа на фуре связана с длительными командировками, и основная масса водителей автобусов, которые проработали 20 и более лет, остаются на городских маршрутах.

Авторы письма (их подписи заняли 22 листа) просят главу региона вникнуть в их проблемы, и «каким-то образом решить их положительно». Свою просьбу они конкретизировали предложением повысить тарифы на проезд общественным транспортом, либо пойти «путем субсидирования пассажирских перевозок, понижением цен на ГСМ». Кроме этих мер, они высказали пожелание, чтобы «работники службы дорожного движения проводили разъяснительную и воспитательную работу с пешеходами о повышенном внимании и бдительности при переходе улицы».
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11331
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работодателя наказать! Смена не должна длиться больше 12 часов и перерыв между сменами не может быть менее 12 часов. А общее время за неделю работы - не более 40 часов.
Хотелось "аргументированно" попросить повышения тарифа? Получите штраф и набирайте больше работников, чтобы обеспечить им нормальный трудовой режим.
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* Добринцофф
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6425
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.03.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Работодателя наказать! Смена не должна длиться больше 12 часов и перерыв между сменами не может быть менее 12 часов. А общее время за неделю работы - не более 40 часов. Хотелось "аргументированно" попросить повышения тарифа? Получите штраф и набирайте больше работников, чтобы обеспечить им нормальный трудовой режим.

Наказать,оштрафовать легче всего,а на чём ездить то будете пассажиры?
Вот давай посчитаем.

Цитата:
В письме к акиму водители пишут, что при режиме по графику «два дня рабочих – два выходных» трудовой день для них начинается с прибытия на предприятие в 5 часов утра, заканчивается заездом машины на стоянку в 23.30. Однако среднемесячная заработная плата при такой напряженной рабочей смене составляет от 80 00 до 100 000 тенге. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34166#799307

То ест водитель работает 15 дней в месяц и получает за это 100000тнг.
Или 6666тнг в день.
Что бы рабочая смена длилась как полагается по закону,то выходит ,что в день должны выходить два водителя,тогда з\п уже будет 3333 за рабочий день или 50000\месяц,ну и кто там будет работать?Пешком будете ходить :lol:
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