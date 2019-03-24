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§ NG.kz
Сколько стоит переименование Астаны?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35271
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переименовать столицу - дело не дешевое, и основные расходы будут осуществлены за счет бюджета, пишет Деловой Казахстан. Суммарные расходы, считает издание, составляют около $125 млн.
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§ yudjin
Re: Сколько стоит переименование Астаны?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5820
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.03.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Соответственно, суммарные расходы составляют около $125 млн.

Предлагаю, как грит Батька, перетрАхнуть усых тех, кто в зале рукоплескал и пускал слезу, а также тех из первых двух десятков в списке богатейших в Казахстане и за их счёт провести ребрендинг столицы. И не запускать руку в народный бюджет.
К примеру, пустили 3 слезы - 300 тыщ, 5 - 500 тыщ, чувствовали комок в горле - достаточно 100 тыщ. Аплодируя раскидывали руки на пол метра - полтора миллиона с носа.
Расценки можно утвердить антимонопольным ведомством, создать он-лайн счёт, и список всех жертвователей на вывески Нур-Султана.
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§ Сабыр
Re: Сколько стоит переименование Астаны?
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 24.03.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда,на эти деньги могли 100 лет лечить бесплатно заграницей всех больных детей Казахстана.. Что творят неведают.
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§ Алиса
Re: Сколько стоит переименование Астаны?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.03.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
основные расходы будут осуществлены за счет бюджета Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34171?1553417545

читаем - "с нашего кармана". Фигня, просто фигня...
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§ elektron
Re: Сколько стоит переименование Астаны?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2706
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.03.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//· печать новых документов для горожан – примерно $80 млн.//
Эту то статью расходов зачем сюда. Или хотят сказать, что бесплатно паспорта, уд. личности и пр. документы будут переделывать и менять.
Думаю сдерут ещё в три шкуры, за замену доков. Да так что и замену табличек и пр. покроют.
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§ alex_60
Сколько стоит переименование Астаны?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3147
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.03.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ему это до одного места.
миллиарды долларов выброшены.
на всякие сферы.

тысяч по двести долларов можно было выдать на семью
вместо этого экспо.

[Исправлено: alex_60, 24.03.2019 - 15:03]
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