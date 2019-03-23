Цитата: Народное мнение:

Если мало привозит денег,их сверяют по камерам.

Перестаньте нести чушь,рабочий день водителя с 5 утра до 23 вечера,итого 18 часов.

Ну и кто там будет сидеть и все 18 часов с калькулятором просматривать?

Директор автобуса?

Я уже представляю как он сидит,так, вот зашли 4 человека в Заречном надо их запомнить,ведь с заречного до города одна цена а с ЗТБ другая,а если они выйдут в ЗТБ а не поедут в город то опять другая цена,главное ничего не перепутать и не сбиться

так вот зашли 56 человек студентов,вот кто то с корочкой льготника,блин вот заяц выскочил через заднюю дверь плакали мои 90 тенге.

Так вот ребёнок утверждает, что ему 7 лет ,а сам здоровый кабан,эх ещё- 90 тенге.

И вот так все 18 часов,да через полчаса этих просмотров,вообще никаких денег не захочешь.