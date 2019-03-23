Цитата: elektron:

Не украл, а выполняет свою работу, так будет верно. Даже если пустым маршрут ведёт.

Чёт ты меня не понимаешь. Работник должен сдать всю выручку в кассу предприятия, а сдаёт её не всю. Согласись, это ненормально? Если действительно маршрут был пустым - не вопрос, если это соответствует действительности. Но это надо проверить и проверяют с помощью камер. А может и специальный человек сидит с несколькими мониторами - и смотрит.

Цитата: elektron:

Это что или кто? так на всякий случай

На сайте Яплакал написал один с таким ником, судя по всему - уехавший в Германию кустанаец.