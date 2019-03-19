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§ NG.kz
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35238
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов обратился к народу и сообщил о прекращении полномочий Президента.
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§ Мишаня
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.03.19 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Вот Путин когда случился Крым, потом долго рассказывал почему это случилось. И фильмы про это показывали

Лучше бы не случился. Ни тот, ни другой. А фильм был про достижениях в социальной политике государства.
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§ Серый волк
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9979
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.03.19 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
от эту бы запись утром и вечером я бы принудил показывать Тарасову, Нургалиеву...всем тем лесорубам-подрядчикам.

Юджин, зачем ЗИЦ-Председателю фунту показывать нравоучительные ролики? :lol: :lol: Им сказали тестировать систему на лояльность к кражам и очурбанивать поголовно - они исполняют! Такая у них профессия в этой системе акиматии - тестить уровень лояльности к клептократии и сидеть при необходимости, точно так как Зиц-председатель фунт в "Золотом телёнке". :lol:
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§ alex_60
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
удалено.

[Исправлено: alex_60, 20.03.2019 - 08:57]
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