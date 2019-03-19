Цитата: yudjin:

от эту бы запись утром и вечером я бы принудил показывать Тарасову, Нургалиеву...всем тем лесорубам-подрядчикам.

Юджин, зачем ЗИЦ-Председателю фунту показывать нравоучительные ролики? Им сказали тестировать систему на лояльность к кражам и очурбанивать поголовно - они исполняют! Такая у них профессия в этой системе акиматии - тестить уровень лояльности к клептократии и сидеть при необходимости, точно так как Зиц-председатель фунт в "Золотом телёнке".