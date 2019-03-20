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Мишаня
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Vradon: Вот Путин когда случился Крым, потом долго рассказывал почему это случилось. И фильмы про это показывали Лучше бы не случился. Ни тот, ни другой. А фильм был про достижениях в социальной...
20.03.19 00:51
Мишаня
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Victor Yang: Завтра в 9 по Астане откроется KASE - и посмотрим. Думаю, процентов 15-20 посадка будет Так продавай! ЗЫ. 20% это крах. Но его не будет
20.03.19 00:48
Trueman4400
Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева
yudjin: Молодец, может настигнет понимание!
20.03.19 00:45
Vradon
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
yudjin: Да, лесоповал все перекрывает. Надо же, так не относится к стране в которой живешь, или жил? Надо иметь элементарное понятие о ом, как сложно это было. Вот Путин когда случился Крым,...
20.03.19 00:43
Victor Yang
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
таноми52: Назарбаев ПОЖИЗНЕННО возглавляет Совет Безопасности Республики Казахстан и пользуется статусом Елбасы - Лидера нации. Ну, если пожизненно - тогда точно номинально.
20.03.19 00:01
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Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия президента Казахстана

19 марта 2019, 19:19 |  Государство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов обратился к народу и сообщил о прекращении полномочий президента.

- Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники. Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самые важные моменты в истории нашего государства, которое мы вместе строили. Но сегодняшнее мое обращение особое. Я принял для себя непростое для себя решение - сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан", - цитирует Нурсултана Назарбаева tengrinews. - В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", – сказал он.

Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года, до этого возглавлял Верховный совет Казахской ССР.

Согласно Конституции, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Республики Казахстан, а также его смерти полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента. Полномочия главы государства переходят к председателю сената  Касым-Жомарту Токаеву.

Токаев принесет присягу 20 марта.

"По согласованию с Центральной избирательной комиссией Казахстана провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность Президентом Казахстан на совместном заседании палат Парламента Казахстана в 12 часов 20 марта 2019 года", - отмечается в обращении Президента РК.

Указ вводится в действие с момента подписания.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль. Мы привыкли. Теперь можно голосовать. Тасмаганбетов будет интересно участвовать?
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§ maxsaf
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1650
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Теперь можно голосовать.

Вы уже проголосовали. Результат узнаете чуть позже
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§ Victor Yang
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11283
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.03.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Тасмаганбетов будет интересно участвовать?

Может и будет, но традиции не поменять - президентом будет Токаев.
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§ Гога
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.03.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он остался главой Совбеза и своей партии ,власть все также в его руках.А пост президента станет чисто представительской функцией.
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§ Козлов я
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.03.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все когда-нибудь кончается. Будут изменения- али как?
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§ Змея Подколодная
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 580
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.03.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивил.
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§ Затоболец
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 19.03.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня Назарбаев подписал последний Указ в качестве президента. А завтра будет первый Указ в качестве Елбасы
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§ Victor Yang
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11283
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.03.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
пост президента станет чисто представительской функцией.

В силу возраста - скорее всего, наоборот,и то ненадолго - после выборов и этот пост оставит.
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§ abaika95
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.03.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я очень сожалею, что президент ушёл! Главное, МИР и СПОКОЙСТВИЕ в нашей стране!
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§ drakon
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15919
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.03.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
после выборов и этот пост оставит.

А когда - выборы?... 8-)
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§ Серый волк
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9979
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.03.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С окончанием эпохи.
Корабль посреди пустыни меняет капитана!
Капитан устал и хочет только иногда наблюдать за капитанским мостиком из люксовой каюты.
Куда теперь поведут корабь в пустыне, те, кого пускали на край мостика поглядеть на устройство систем управления кораблём? :-)

Можно конечно чего-нибудь пожелать, хорошего или наоборот. :-)

Но самое интересное будет наблюдать за мелкими крысами, грызущими древесину в дальних трюмах и практически всё там сгрызших.

Если крысы перестанут кронировать деревья на улицах дальнего темного трюма костанай, то значит затаились. И даже своего ЗИЦ-Председателя ЖКХ боятся выпускать на новые деревья.
Если продолжат, значит уже все договорено о дальнейшем пилении, бюджетов естественно. А если накинутся всё извести на дрова полностью, значит ждет анархия и грабить можно все подряд! :lol:
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§ Хозяин
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 19.03.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы тут какие-то мелочи обсуждаете?
Сегодня 70 -лет великому и неподражаемому "вечно молодому злодею-сердцееду" Валерию Леонтьеву!
Вот если бы он сказал "Я устал, я ухожу" вот это была бы сенсация :-)
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§ таноми52
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.03.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В силу возраста - скорее всего, наоборот,и то ненадолго - после выборов и этот пост оставит.



Назарбаев ПОЖИЗНЕННО возглавляет Совет Безопасности Республики Казахстан и пользуется статусом Елбасы - Лидера нации.
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§ alex_60
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мой внук (в школу ходит), сказал,
а кто он теперь, наверное Царь.
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§ alex_60
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Официально Дэн решает отказаться от всех постов после отставки с поста председателя Центрального военного совета в 1989 году. В 1992 году Дэн навсегда исчезает с политической сцены. Но Китай по-прежнему переживал «эру Дэн Сяопина». После ухода Дэн продолжает оставаться духовным лидером Китая, оказывая решающее влияние на его внутреннюю и внешнюю политику. Дэна называли «главным архитектором китайских экономических реформ и социалистической модернизации». Он подал хороший пример другим политикам старшего поколения, как надо достойно уходить на покой. Он разрушил практику, когда лидеры занимали руководящие посты до самой смерти. Его часто называли просто «товарищ Дэн» без каких-либо титулов.//
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