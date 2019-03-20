Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия президента Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов обратился к народу и сообщил о прекращении полномочий президента.

- Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники. Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самые важные моменты в истории нашего государства, которое мы вместе строили. Но сегодняшнее мое обращение особое. Я принял для себя непростое для себя решение - сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан", - цитирует Нурсултана Назарбаева tengrinews. - В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", – сказал он.

Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года, до этого возглавлял Верховный совет Казахской ССР.

Согласно Конституции, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Республики Казахстан, а также его смерти полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента. Полномочия главы государства переходят к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву.

Токаев принесет присягу 20 марта.

"По согласованию с Центральной избирательной комиссией Казахстана провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность Президентом Казахстан на совместном заседании палат Парламента Казахстана в 12 часов 20 марта 2019 года", - отмечается в обращении Президента РК.

Указ вводится в действие с момента подписания.