Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов обратился к народу и сообщил о прекращении полномочий президента.
- Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники. Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самые важные моменты в истории нашего государства, которое мы вместе строили. Но сегодняшнее мое обращение особое. Я принял для себя непростое для себя решение - сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан", - цитирует Нурсултана Назарбаева tengrinews. - В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", – сказал он.
Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года, до этого возглавлял Верховный совет Казахской ССР.
Согласно Конституции, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Республики Казахстан, а также его смерти полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента. Полномочия главы государства переходят к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву.
Токаев принесет присягу 20 марта.
"По согласованию с Центральной избирательной комиссией Казахстана провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность Президентом Казахстан на совместном заседании палат Парламента Казахстана в 12 часов 20 марта 2019 года", - отмечается в обращении Президента РК.
Указ вводится в действие с момента подписания.
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