yudjin Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана #22





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5793

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:17 Цитата: Серый волк:

перестанут кронировать деревья на улицах дальнего темного трюма костанай

Кстати, сразу после сложения полномочий канал Россия 24 стал показывать все свои интервью с Назарбаевым... и вот в одном от 2017 года он водил журналиста по лесу вокруг Астаны и потом в беседке рассказывал о РОЛИ ЛЕСА и конкретно ДЕРЕВЬЕВ в ГОРОДАХ.

Вот эту бы запись утром и вечером я бы принудил показывать Тарасову, Нургалиеву...всем тем лесорубам-подрядчикам.... шо бы они как "отче наш" или для кого-то рухнаму зазубрили слова Назарбаева о лёгких города, о кислороде... Может тогда прекратится безумный и беспощадный лесоповал в городе....