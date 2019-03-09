Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 4) #612





(Полноправные пользователи) Сообщений: 804

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:20 Цитата: maxsaf:

Без создания невыносимых условий в странах-донорах - могут и не сработать. Нужно больше прилагать усилий, стараться нужно лучше.



Да уж, рупор дальнего зарубежья, каждый гражданин сам будет решать переезжать или оставаться, сами-же в поисках лучшей жизни переехали за три девять земель, где зверушки-игрушки, детки на баранах и понях катаются.



Там отмечается нехватка людей, поэтому и запустили национальный проект «Демография», который продлится до 2024-го и выделять на реализацию комплексных мер 3,5 триллиона рублей. На Украине поэтапно закрывают школы на русском языке обучения, они-же массово не переселяются в РФ, а едут в страны ЕС, так называемые "заробитчане", выше указывал.



Действительно широка душа у соседей, как я понимаю в РФ приглашают русскоговорящих, в том числе и соотечественников, это-же нормальные явления. Более двух лет тому назад депутаты К.Затулин и Н.Поклонская внесли законопроект в Госдуму, где предлагалось выдавать гражданство по «праву почвы», упростить процедуру получения Российского гражданства родившимся на территории СССР независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности. Да время летит, ровно два года тому назад дискутировали по этому поводу. Тогда один гость задал мне вопрос, типа врядли цель этого закона, привлечение хамовитых и ленивых нахлебников.



С учётом обмена мнении в ходе дискуссии я тогда ответил:

Ну скажете тоже, не все же хамовитыми и ленивыми нахлебниками будут. Сам не могу понять, чем им советские люди приглянулись, в том числе восточные Хабибы, Амины, Мерики, Жамшуты, Марики и.т.д. Самые главное и важное, какие цели и задачи поставят перед ними? В любом случае если примут закон почвы, надо повременить с переездом, посмотреть что они там затевают. Может гигантскую стройку века организуют и их привлекут. Может надо помочь китайцам осваивать Дальний Восток. А может на совместные с японцами предприятия работать на Курилах нужны, под прикрытием оборонки. Может Сирию восстанавливать отправят. Вот вам и вряд ли, не стоит спешить, может указанный закон вообще не примут.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=639408&topic_id=17619&forumid=2