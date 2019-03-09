Цитата из Коммерсанта: Кремль сформировал институциональную инфраструктуру, призванную обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств. Цель амбициозная: сделать новыми россиянами 5–10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются страны с высокой концентрацией русскоязычного населения — Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.
Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.
Выше в заметке как донор отмечена Украина, раньше они были на первом месте по въезжающим в РФ, но в прошлом году Таджикистан вышел на первое место (31 000) и Казахстан на втором (26 500). Украинцы в настоящее время уезжают на временные заработки в страны ЕС, многие возвращаются к своим семьям.
Есть такие понятия сальдо миграции и миграционный прирост, разность между числом прибывших и числом выбывших за отчётный период. Теперь посмотрим официальные сведения Росстата по этой ссылке:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
Откроется раздел Демография, далее кликаем Миграция, там вторая строка Международная миграция, там-же правее кликаем экселевский файл (регламентная таблица, что нужно. Сведения по прибывшим и убывшим в РФ приведены с 1997 по 2017 годы.
Смотрим Украину за последние 5 лет. Так в 2013 году прибыло в РФ из Украины 55 037 человек, убыло из РФ в Украину 18 626 человек. Естественный прирост составлял 36 411 человек. В 2014 году прибыло в РФ 126 819, выбыло 32 449, прирост 94 370. В 2015 году прибыло в РФ 194 180, выбыло 48 049, прирост 146 131. В 2016 году прибыло в РФ 178 274, выбыло 59 455. прирост 118 819. в 2017 году прибыло в РФ 150 182 человека, выбыло в Украину 102 491, прирост снизился до 47 691, возможно связано с безвизовом режимом в ЕС. Аналогично можно сверить данные по Казахстану, цифры стабильные, даже в 2017 году отмечено снижение прироста по сравнению с 2016 годом. Соответственно естественный прирост составил в 2016 году - 37 130, а в 2017 году 32 736.
Коммерсант: Хотя власти России официально ни разу не обозначали, какое количество людей в итоге хотелось бы привлечь в страну, источники “Ъ” говорят, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тыс. человек в год. В идеале же, говорят они, нужно стремиться к тому, чтобы новыми россиянами в будущем стало 5–10 млн человек.
Указывают, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тысяч, чтобы прибыло. Смотрим данные Росстата там-же, хотя-бы за 2016 и 2017 годы. Так в 2016 году прибыло всего в РФ 575 158 человек, убыло 313 210, прирост составлял 261 948 человек. В 2017 году прибыло всего 589 033, убыло 377 155, миграционный прирост 211 878.
maxsaf: Без создания невыносимых условий в странах-донорах - могут и не сработать. Нужно больше прилагать усилий, стараться нужно лучше.
Да уж, рупор дальнего зарубежья, каждый гражданин сам будет решать переезжать или оставаться, сами-же в поисках лучшей жизни переехали за три девять земель, где зверушки-игрушки, детки на баранах и понях катаются.
Там отмечается нехватка людей, поэтому и запустили национальный проект «Демография», который продлится до 2024-го и выделять на реализацию комплексных мер 3,5 триллиона рублей. На Украине поэтапно закрывают школы на русском языке обучения, они-же массово не переселяются в РФ, а едут в страны ЕС, так называемые "заробитчане", выше указывал.
Действительно широка душа у соседей, как я понимаю в РФ приглашают русскоговорящих, в том числе и соотечественников, это-же нормальные явления. Более двух лет тому назад депутаты К.Затулин и Н.Поклонская внесли законопроект в Госдуму, где предлагалось выдавать гражданство по «праву почвы», упростить процедуру получения Российского гражданства родившимся на территории СССР независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности. Да время летит, ровно два года тому назад дискутировали по этому поводу. Тогда один гость задал мне вопрос, типа врядли цель этого закона, привлечение хамовитых и ленивых нахлебников.
С учётом обмена мнении в ходе дискуссии я тогда ответил: Ну скажете тоже, не все же хамовитыми и ленивыми нахлебниками будут. Сам не могу понять, чем им советские люди приглянулись, в том числе восточные Хабибы, Амины, Мерики, Жамшуты, Марики и.т.д. Самые главное и важное, какие цели и задачи поставят перед ними? В любом случае если примут закон почвы, надо повременить с переездом, посмотреть что они там затевают. Может гигантскую стройку века организуют и их привлекут. Может надо помочь китайцам осваивать Дальний Восток. А может на совместные с японцами предприятия работать на Курилах нужны, под прикрытием оборонки. Может Сирию восстанавливать отправят. Вот вам и вряд ли, не стоит спешить, может указанный закон вообще не примут.
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