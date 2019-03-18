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§ NG.kz
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда Бердыбек Сапарбаев заявил, что многодетных матерей, награждённых подвеской "Алтын алқа", выведут из общей очереди на получение жилья из госфонда.
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§ alex_60
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3034
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.03.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодые в основном на фото смотрю.
образование,специальность теперь не важны.
рожай,успевай, ума то много не надо, и живи припеваючи за счет
остальных .

[Исправлено: alex_60, 18.03.2019 - 14:01]
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§ Змея Подколодная
Re: Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.03.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, теперь конвеер заработает в полную мощь. Рожать будут каждый год, лет так с 15-ти наверно. Затем требовать квартиры и деньги. Кто то размножается, а кто то работает и платит налоги. Государство плодит иждивенцев.
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§ maxsaf
Re: Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1645
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.03.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Государство плодит иждивенцев.

Ну скажите им, чтобы сразу специалистов рожали. :lol:
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