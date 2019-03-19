Министр труда заявил, что многодетных матерей, награждённых подвеской "Алтын алқа", выведут из общей очереди на получение жилья из госфонда, передает Informburo.kz

Зал был переполнен / Фото Informburo.kz

18 марта министры труда, здравоохранения, образования и аким Астаны встретились с многодетными семьями. Глава Минтруда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев сообщил, что многодетные матери не будут стоять в общей очереди на получение жилья.

"Обладательницы "Алтын алқа" в общей очереди стоять не будут. Прорабатываем вопрос о создании отдельной очереди для многодетных матерей. Но это не сразу. Нужно посчитать, сколько денег потребуется. По поводу прописки (для получения жилья. – Авт.) – обязательно должна быть прописка. Такой закон, порядок. Сейчас совместно с МВД решаем этот вопрос", – рассказал он.

Глава Минтруда напомнил, что Президент поручил с 1 апреля ввести новые механизмы оказания АСП.

"В марте будут внесены изменения в Закон "Об адресной социальной помощи" и в правила "Об определении размера черты бедности". С 1 апреля критерий назначения помощи повысится с 50% до 70% от прожиточного минимума на одного человека, то есть с 14 849 до 20 789 тенге в этом году. Ежемесячно на каждого ребёнка из малообеспеченной семьи будет выплачиваться гарантированная помощь в размере 70% от прожиточного минимума (20 789 тенге). Размер АСП для взрослых членов семьи будет рассчитываться как и ранее", – сообщил Бердыбек Сапарбаев.

С 1 апреля при назначении АСП из совокупного дохода семьи также исключат пособия многодетным семьям и многодетным матерям, награждённым подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", а также пособия по инвалидности для детей и стипендии.

"Если рассмотреть на примере конкретной семьи, которая состоит из матери и четверых детей, не имеет дохода от трудовой деятельности, а только получает специальное государственное пособие многодетным семьям в размере 10 504 тенге (при назначении до 1.01.2018 года). Для этой семьи с учётом новых критериев назначенная АСП составит 103 945 тенге или вырастет на 63% по сравнению с размером АСП по действующей системе – 63 741 тенге", – пояснил министр труда.

По его словам, уровень доходов и минимальная заработная плата в некоторых регионах выше, чем средние по республике. Например, в Астане и Мангистауской области. Поэтому и размер АСП в этих регионах будет несколько выше.

"По Астане АСП составит 21 698 тенге. Если в этой семье будут студенты вузов или сузов, АСП будет платиться до достижения ими 23 лет", – подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Для роста доходов многодетных сельчан будут предоставляться государственные гранты на новые бизнес-идеи – 505 тысяч тенге на безвозвратной основе. Минтруда планирует в селе предоставить такие кредиты 15 тысячам многодетных семей.

"Также многодетным матерям и лицам с инвалидностью на селе будут представлены льготные микрокредиты в размере до 6,5 млн тенге для открытия собственного дела и до 20 млн тенге на развитие якорной кооперации. Для многодетных малообеспеченных сельских семей будет организовано краткосрочное обучение востребованным профессиям. Также по отдельным видам работ будут созданы социальные рабочие места на дому с субсидированием заработной платы", – отметил министр.

С 1 июля 2019 года будут повышены размеры государственных пособий по уходу за детьми с инвалидностью и за лицами старше 18 лет первой группы инвалидности с детства. 100 тысяч человек вместо прежних 31 183 тенге будут получать 41 578 тенге.