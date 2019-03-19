Форум
elektron
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Стесняюсь спросить, а сколько Акимов вообще нужно? Аким города, Аким области есть, теперь вот узнаю Аким района есть. Сколько всего нового :lol: Может ещё Акимы микрорайонов где имеются?
19.03.19 02:01
maxsaf
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Змея Подколодная: Государство плодит иждивенцев. Ну скажите им, чтобы сразу специалистов рожали. :lol:
18.03.19 23:27
Змея Подколодная
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Ну все, теперь конвеер заработает в полную мощь. Рожать будут каждый год, лет так с 15-ти наверно. Затем требовать квартиры и деньги. Кто то размножается, а кто то работает и платит налоги....
18.03.19 23:05
yudjin
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
дал поручение акимату Костанайского района в ближайшее время увеличить количество полей под парами, закупить достаточно минеральных удобрений, продолжать обновлять с/х технику и не затягивать с...
18.03.19 23:02
maxsaf
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Затоболец: Переименуйте уже и не мучайтесь. Сколько можно терпеть ;-)
18.03.19 22:58
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё

18 марта 2019, 13:53 |  Государство
Министр труда заявил, что многодетных матерей, награждённых подвеской "Алтын алқа", выведут из общей очереди на получение жилья из госфонда, передает Informburo.kz.

Зал был переполнен / Фото Informburo.kz

18 марта министры труда, здравоохранения, образования и аким Астаны встретились с многодетными семьями. Глава Минтруда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев сообщил, что многодетные матери не будут стоять в общей очереди на получение жилья.

"Обладательницы "Алтын алқа" в общей очереди стоять не будут. Прорабатываем вопрос о создании отдельной очереди для многодетных матерей. Но это не сразу. Нужно посчитать, сколько денег потребуется. По поводу прописки (для получения жилья. – Авт.) – обязательно должна быть прописка. Такой закон, порядок. Сейчас совместно с МВД решаем этот вопрос", – рассказал он.

Глава Минтруда напомнил, что Президент поручил с 1 апреля ввести новые механизмы оказания АСП.

"В марте будут внесены изменения в Закон "Об адресной социальной помощи" и в правила "Об определении размера черты бедности". С 1 апреля критерий назначения помощи повысится с 50% до 70% от прожиточного минимума на одного человека, то есть с 14 849 до 20 789 тенге в этом году. Ежемесячно на каждого ребёнка из малообеспеченной семьи будет выплачиваться гарантированная помощь в размере 70% от прожиточного минимума (20 789 тенге). Размер АСП для взрослых членов семьи будет рассчитываться как и ранее", – сообщил Бердыбек Сапарбаев.

С 1 апреля при назначении АСП из совокупного дохода семьи также исключат пособия многодетным семьям и многодетным матерям, награждённым подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", а также пособия по инвалидности для детей и стипендии.

"Если рассмотреть на примере конкретной семьи, которая состоит из матери и четверых детей, не имеет дохода от трудовой деятельности, а только получает специальное государственное пособие многодетным семьям в размере 10 504 тенге (при назначении до 1.01.2018 года). Для этой семьи с учётом новых критериев назначенная АСП составит 103 945 тенге или вырастет на 63% по сравнению с размером АСП по действующей системе – 63 741 тенге", – пояснил министр труда.

По его словам, уровень доходов и минимальная заработная плата в некоторых регионах выше, чем средние по республике. Например, в Астане и Мангистауской области. Поэтому и размер АСП в этих регионах будет несколько выше.

"По Астане АСП составит 21 698 тенге. Если в этой семье будут студенты вузов или сузов, АСП будет платиться до достижения ими 23 лет", – подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Для роста доходов многодетных сельчан будут предоставляться государственные гранты на новые бизнес-идеи – 505 тысяч тенге на безвозвратной основе. Минтруда планирует в селе предоставить такие кредиты 15 тысячам многодетных семей.

"Также многодетным матерям и лицам с инвалидностью на селе будут представлены льготные микрокредиты в размере до 6,5 млн тенге для открытия собственного дела и до 20 млн тенге на развитие якорной кооперации. Для многодетных малообеспеченных сельских семей будет организовано краткосрочное обучение востребованным профессиям. Также по отдельным видам работ будут созданы социальные рабочие места на дому с субсидированием заработной платы", – отметил министр.

С 1 июля 2019 года будут повышены размеры государственных пособий по уходу за детьми с инвалидностью и за лицами старше 18 лет первой группы инвалидности с детства. 100 тысяч человек вместо прежних 31 183 тенге будут получать 41 578 тенге.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.03.19 16:56 Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
18.03.19 15:58 Глава Комитета по водным ресурсам арестован
18.03.19 15:52 Погода перед Наурызом: по ночам - зима, днем - весна
18.03.19 13:16 Два медучреждения вошли в состав Костанайской областной больницы
18.03.19 12:54 Гизат Нурдаулетов назначен генеральным прокурором
18.03.19 12:26 Пять несанкционированных источников сброса обнаружили на реке Урал в Атырау
18.03.19 12:05 Перцевская школа была названа примером неэффективного расходования бюджетных денег
18.03.19 11:51 «Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара
17.03.19 18:39 Международный фестиваль танца «Наурыз собирает друзей» завершился в Костанае
17.03.19 14:09 Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3034
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.03.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодые в основном на фото смотрю.
образование,специальность теперь не важны.
рожай,успевай, ума то много не надо, и живи припеваючи за счет
остальных .

[Исправлено: alex_60, 18.03.2019 - 14:01]
Профайл

§ Змея Подколодная
Re: Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.03.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, теперь конвеер заработает в полную мощь. Рожать будут каждый год, лет так с 15-ти наверно. Затем требовать квартиры и деньги. Кто то размножается, а кто то работает и платит налоги. Государство плодит иждивенцев.
Профайл

§ maxsaf
Re: Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1645
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.03.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Государство плодит иждивенцев.

Ну скажите им, чтобы сразу специалистов рожали. :lol:
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 0
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх