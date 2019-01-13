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§ NG.kz
10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
TengriMIX в новом выпуске "10 интересных фактов о городах Казахстана" рассказали о Костанае как о самом "женском" и чистом городе Казахстана.
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§ Маркс
10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 16.01.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Сейчас многие возмущаются, когда по-русски читают правильно - "КАстанай".

Надо гласную букву совсем убрать Кстанай или даже Кстнай, тогда не будет никаких споров и ошибок в написании. А то, что трудно произносить, ничего - привыкнем.
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