Маркс 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 277

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:56 Цитата: Victor Yang:

Сейчас многие возмущаются, когда по-русски читают правильно - "КАстанай".

Надо гласную букву совсем убрать Кстанай или даже Кстнай, тогда не будет никаких споров и ошибок в написании. А то, что трудно произносить, ничего - привыкнем.