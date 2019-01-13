Форум
elektron
968 случаев кори зафиксировано в Казахстане за последние два месяца
Ну вот и первые "весточки" от всёлучшезнающих родителей. Которым и не в домёк, что их не привитые дети здоровы, только потому, что большинство других привито. Эгоизм и тупизм, рулит :-x
13.01.19 15:02
yudjin
Что не так с пешеходными переходами в Костанае?
Какие на фиг пешеходные переходы? Тут все на самовыживание брошены. Гранитные бАрдовые бордюры, пегасы, разноцветные лампочки на домах и выжившие карагачи в форме шарика - вот уровень акимата......
13.01.19 14:46
elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
установила личность агрессора - референта КГПУ Тапаковой Б. М. - Ну да если интилигенция себя в руках держать не может, что уж о таксистах обсуждать. Как говорил Джигурда вроде, "культура так и...
13.01.19 14:38
yudjin
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Надо ли пояснять, что подобное лицемерие и двойная мораль ни к чему хорошему не приведут. А это у государства такая политика... как и с морально-этическим кодексом для толпы чиновников: пить-гулять...
13.01.19 14:38
drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf: и не было бы никакого суда. Максаф, ну не будет - суда. А национализм то - остаётся... :-o
13.01.19 14:28
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет

13 января 2019, 09:58 |  Общество

TengriMIX в новом выпуске "10 интересных фактов о городах Казахстана" рассказали о Костанае как о самом "женском" городе Казахстана, а также привели данные, которые с их точки зрения характеризуют город.

Заставка TengriTV

Кое-что нам, костанайцам, покажется в этом рассказе наивным, кое-что - натянутым. Но в целом узнать, как воспринимают наш город живущие вне него интересно.

 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.01.19 11:00 968 случаев кори зафиксировано в Казахстане за последние два месяца
13.01.19 10:35 Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
13.01.19 01:00 Взрыв в центре Парижа: погибли двое, пострадали десятки человек
12.01.19 15:55 Вручены последние подарки в рамках проекта "НГ" "Письмо Деду Морозу"
12.01.19 14:27 Полиция разыскивает женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании железнодорожного вокзала в Костанае
12.01.19 11:57 Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
12.01.19 11:13 Apple запатентовала технологию по производству "умной" одежды
12.01.19 10:11 Костанаец Дмитрий Потапенко стал серебряным призером Чемпионата Азии по велотреку
12.01.19 08:48 Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
11.01.19 18:00 Снег и туман ожидают жителей Костанайской области в ближайшие дни

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* Victor Yang
Re: 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11138
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.01.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аж коробит от произношения "КОстанай". Правила безударных О уже отменили у нас? Самая лучшая адаптация - КУстанай.
Профайл

§ yudjin
Re: 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5690
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.01.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соглашусь, половину из 10 притянули за уши, причём речь про областной центр, а факты про область и к городу относятся лишь постольку поскольку.
Гордость города ФК Тобол...сомнительная и офигительно дорогостоящая... идущая в разрез с успехами и вложениями в другие виды спорта.
Колонию в Кушмуруне к чему приплели?
Разваливающаяся и содержащаяся кое-как набережная - это не достопримечательность. Это объект по ежегодному "освоению" бюджета.
Для меня Парк Победы- это достопримечательность с историей... но она, вероятно, не в рамках рухнамы...
Поэтому два Дважды Героя Советского Союза из 4-х - кустанайцы в список знаменательных уроженцев не вошли.
Столица автопрома... ну-ну... в которой от первого до последнего акимчика ездят на чём угодно, но не на детище костанайского автопрома.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 90
Пользователей: 0
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх