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10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
13 января 2019, 09:58 | Общество
TengriMIX в новом выпуске "10 интересных фактов о городах Казахстана" рассказали о Костанае как о самом "женском" городе Казахстана, а также привели данные, которые с их точки зрения характеризуют город.
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Кое-что нам, костанайцам, покажется в этом рассказе наивным, кое-что - натянутым. Но в целом узнать, как воспринимают наш город живущие вне него интересно.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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