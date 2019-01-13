10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет

TengriMIX в новом выпуске "10 интересных фактов о городах Казахстана" рассказали о Костанае как о самом "женском" городе Казахстана, а также привели данные, которые с их точки зрения характеризуют город.

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Кое-что нам, костанайцам, покажется в этом рассказе наивным, кое-что - натянутым. Но в целом узнать, как воспринимают наш город живущие вне него интересно.