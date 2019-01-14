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§ NG.kz
ФК "Тобол" на УТС в Турции сыграл вничью с венгерским "Аквиталом"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34726
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая игра костанайского клуба на сборах закончилась со счетом 1:1. Единственный гол "Тобола" в матче на счету Азата Нургалиева. Главный тренер ФК «Тобол» Владимир ГАЗЗАЕВ прокомментировал товарищеский матч с "Аквиталом".
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§ Sniper
Re: ФК "Тобол" на УТС в Турции сыграл вничью с...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.01.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничейный король. Привык добывать себе победы в акиматовских коридорах.Еще уважаемого человека в футбольных кругах зачем то впрягли(((((
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