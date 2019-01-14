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alex_60
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ФК "Тобол" на УТС в Турции сыграл вничью с венгерским "Аквиталом"

fctobol.kz

14 января 2019, 16:01 |  Спорт

Первая игра костанайского клуба на сборах закончилась со счетом 1:1, сообщает fctobol.kz. Единственный гол "Тобола" в матче на счету Азата Нургалиева. Капитан команды получил точную передачу от Джабы Канкавы и перекинул мяч через вратаря.

Фото ФК "Тобол"

Во втором тайме тренерский штаб костанайцев провел череду замен, позволив сыграть в том числе и молодым футболистам. «Тобол» владел инициативой, но пропустил под занавес встречи.

Главный тренер ФК «Тобол» Владимир ГАЗЗАЕВ прокомментировал товарищеский матч «Тобол» - «Аквитал».

- На фоне венгров, у которых сейчас перерыв в чемпионате, показалось, что «Тобол» еще только в самом начале набора спортивной формы…

Надо понимать - была очень большая пауза, игроки были в отпуске. Мы занимаемся всего лишь 5 дней. Поэтому говорить о какой-то готовности не приходится. Сегодня мы провели тренировочную игру. Видно, что у нас команда достаточно мастеровитая, особенно по первому тайму. Были хорошие моменты. Для меня эта игра носила информативный характер. В игре виден потенциал каждого игрока. Поэтому мы дали возможность сегодня сыграть всем: и опытным, и молодым футболистам. В целом просматривалась та направленность, которую мы выбрали, и должны улучшать качество от игры к игре.

- То есть, была «проверка боем» избранной стратегии?

Обычная контрольная игра в подготовительном периоде. Первые два дня нашей работы, когда мы приехали в Турцию, мы провели тестирование. Посмотрели на каком уровне функциональной готовности находятся игроки. Идет планомерная подготовка к сезону.

- Просматривается костяк команды и рабочая схема на сезон?

Команда в прошлом году достаточно успешно выступила - заняла третье место. С чем хочу и поздравить. В целом очень важно, что костяк сохранился. В связи с этим мы сейчас ведем работу над точечным усилением состава.

- Соответствовала ли работа футболистов в контрольном матче против «Аквитала» вашим ожиданиям?

Пока говорить о каком-то качестве игры не приходится - прошло слишком мало времени. Тем не менее, я доволен абсолютно всеми нашими игроками - и молодыми, и более опытными, которые проявляют большое старание в тренировочном процессе, концентрацию и внимание. Это очень важно!

Следующий матч на сборах желто-зеленые проведут 16 января против азербайджанского «Сабаха».
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§ Sniper
Re: ФК "Тобол" на УТС в Турции сыграл вничью с...
Sniper


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Сообщений: 1188
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.01.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничейный король. Привык добывать себе победы в акиматовских коридорах.Еще уважаемого человека в футбольных кругах зачем то впрягли(((((
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