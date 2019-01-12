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§ NG.kz
Apple запатентовала технологию по производству "умной" одежды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34713
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корпорация Apple намерена в ближайшем будущем заняться изготовлением одежды, которую подключат к iPhone по беспроводной связи для наблюдения за здоровьем пользователей.
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§ amduscias
Re: Apple запатентовала технологию по производству...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6308
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 12.01.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У всех веб-камера на ноуте заклеена черной изолентой, как у меня? :lol: Скоро от собственных труселей-шпионов будем изолентой отгораживаться :lol: :lol: :lol:
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§ Сыкымы
Re: Apple запатентовала технологию по производству...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 12.01.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
У всех веб-камера на ноуте заклеена черной изолентой, как у меня?

А что вы там перед камерой вытворяете? :lol: 8-)
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