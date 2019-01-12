Apple запатентовала технологию по производству "умной" одежды
Корпорация Apple намерена заняться изготовлением одежды, которую подключат к iPhone по беспроводной связи для наблюдения за здоровьем пользователей, сообщает informburo со ссылкой на Apple Insider.
Фото Apple Insider
В настоящее время в мире существует практика использования электрически совместимых тканей, но в основном в форме перчаток, которые работают с сенсорными экранами. В Apple считают, что эту технологию можно развивать и совершенствовать.
Патентная заявка Apple, опубликованная в четверг управлением по патентам и товарным знакам США под названием "Ткань со встроенными электрическими компонентами", описывает то, как можно создавать ткани, которые послужат элементами для подключения устройств.
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