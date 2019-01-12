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elektron
«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов
Парню конечно респект, но как так?-- Я снимаю 1-комнатную квартиру за 45 000 тенге, - рассказал Сакенов. - Работаю сварщиком, получаю около 30 000 тенге
12.01.19 12:12
таноми52
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Вообще-то, утверждается, что к предпринимательству способны около 10 % от населения. У нас что ли только 3 %? Остальным не дают развернуться? Да и из 3-х %, скорее всего, большинство не честным...
12.01.19 12:11
alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Добринцофф: и бюсгалтерами не понимаю . где корректор форума по грамматике. Букет цветов вроде. тут такой беспредел творится. бюсгалтер написали. Бюстгальтер . так правильно.
12.01.19 11:51
alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Добринцофф: бюсгалтерами "Milavitsa" с Белоруссии о, это классика. да и трикотаж белорусский весь.
12.01.19 11:40
alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
elektron: Сомневаюсь, всё же наверное бюджетников больше разговор не про нынешнее время. //большая часть трудоспособного населения,просто вынуждена была стать// сейчас да, 80 процентов...
12.01.19 11:34
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Apple запатентовала технологию по производству "умной" одежды

12 января 2019, 11:13 |  Общество

Корпорация Apple намерена заняться изготовлением одежды, которую подключат к iPhone по беспроводной связи для наблюдения за здоровьем пользователей, сообщает informburo со ссылкой на Apple Insider.

Фото  Apple Insider

В настоящее время в мире существует практика использования электрически совместимых тканей, но в основном в форме перчаток, которые работают с сенсорными экранами. В Apple считают, что эту технологию можно развивать и совершенствовать.

Патентная заявка Apple, опубликованная в четверг управлением по патентам и товарным знакам США под названием "Ткань со встроенными электрическими компонентами", описывает то, как можно создавать ткани, которые послужат элементами для подключения устройств.
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