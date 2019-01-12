Корпорация Apple намерена заняться изготовлением одежды, которую подключат к iPhone по беспроводной связи для наблюдения за здоровьем пользователей, сообщает informburo со ссылкой на Apple Insider.

Фото Apple Insider

В настоящее время в мире существует практика использования электрически совместимых тканей, но в основном в форме перчаток, которые работают с сенсорными экранами. В Apple считают, что эту технологию можно развивать и совершенствовать.

Патентная заявка Apple, опубликованная в четверг управлением по патентам и товарным знакам США под названием "Ткань со встроенными электрическими компонентами", описывает то, как можно создавать ткани, которые послужат элементами для подключения устройств.