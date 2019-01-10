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§ NG.kz
Реклама на странице популярного блогера помогла мошеннику обмануть жительницу Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мошенник создал аккаунт «Рассрочка на телефон Iphone X» в социальной сети Инстаграм и оплатил его рекламу на странице популярного казахстанского блогера. Этот пост 30 декабря увидела жительница Рудного.
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§ dandiv
Реклама на странице популярного блогера помогла мошеннику обмануть жительницу Рудного
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 720
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.01.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничему людей новости не учат... уже сколько раз предупреждали, что можно нарваться на мошенников. Можно и в нормальных магазинах покупать в рассрочку товар, зачем на такие покупки соглашаться (как в этой статье)?

[Исправлено: dandiv, 10.01.2019 - 17:08]
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§ сайлау курманов
Re: Реклама на странице популярного блогера помогла мошеннику...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3000
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтото не понял. Афериста поймали? Или только предупреждают
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§ dandiv
Re: Реклама на странице популярного блогера помогла мошеннику...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 720
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.01.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Афериста поймали? Или только предупреждают

Аферистов полно... народ ведется... Предупреждения пишут для того, чтобы человек думал головой, не совершал какие-то покупки хорошенько не поразмыслив и не подумав о возможных последствиях
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