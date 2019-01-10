Реклама на странице популярного блогера помогла мошеннику обмануть жительницу Рудного

Костанайские полицейские расследуют два преступления, связанных с аферами в Интернете.

Иллюстративное фото с сайта Tengrinews.kz

Как сообщила сегодня, 10 января, пресс-служба департамента полиции Костанайской области, мошенник создал аккаунт «Рассрочка на телефон Iphone X» в социальной сети Инстаграм и оплатил его рекламу на странице популярного казахстанского блогера.

Пост о возможности приобрести телефон в рассрочку 30 декабря увидела жительница Рудного.

- Решив сделать себе новогодний подарок, девушка написала сообщение в мессенджере WhatsApp на номер, указанный в объявлении, - сообщили в пресс-службе. - Договорившись с продавцом о покупке телефона, рудничанка в качестве предоплаты перевела через мобильное приложение Интернет-банкинг 90 000 тенге. Однако новогоднего подарка девушка так и не дождалась, а номер стал не доступен.

Девушка обратилась в полицию. Ведется досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество).

В этот же день в полицию обратился житель Костаная, который сообщил, что днем ранее был обманут аферистом, обещавшим «раскрутить» его деньги на спортивных ставках.

- Позиционируя себя, как эксперта в области спорта, мошенник предложил костанайцу беспроигрышный прогноз с большим коэффициентом на ставку в букмекерской конторе. Переписку с потерпевшим прогнозист вел посредством мессенджера WhatsApp. Потерпевший перечислил лжеэксперту 10 000 тенге, после чего аферист на связь не вышел, - говорится в пресс-релизе.

Полицейские вновь предупреждают граждан о необходимости более внимательно подходить к выбору сайтов с объявлениями о продаже того или иного товара. Покупки через Интернет необходимо совершать в компаниях, которые не требуют предварительной оплаты или части его стоимости. Категорически воспрещается сообщать данные банковских карт, а также SMS-пароли от Интернет-банкинга.