Предварительно могу сказать, что все лекарства приемлемы для детей. В списке много противовирусных препаратов, репейное масло применяют при себорее. Препараты не запрещены для детей.

Когда фармацевт в шутку спросила: «Для всей семьи на год вперед берете?», он ответил, что закупает на целый дом ребенка. Это вызвало недоумение аптекарей. По словам Султанова, они практически собрали мини-консилиум и однозначно заявили: часть медикаментов вообще не предназначена для детей.