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§ NG.kz
Еще одно письмо от дома ребенка «Дельфин» к спонсорам стало поводом для разбирательств
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34697
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После предыдущей публикации про письма к спонсорам с просьбой приобрести продукты, в редакцию позвонил еще один. Последняя просьба руководства дома ребенка его не просто удивила, а напугала.
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§ dandiv
Re: Еще одно письмо от дома ребенка «Дельфин» к спонсорам стало...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.01.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Предварительно могу сказать, что все лекарства приемлемы для детей. В списке много противовирусных препаратов, репейное масло применяют при себорее. Препараты не запрещены для детей.


Цитата:
Когда фармацевт в шутку спросила: «Для всей семьи на год вперед берете?», он ответил, что закупает на целый дом ребенка. Это вызвало недоумение аптекарей. По словам Султанова, они практически собрали мини-консилиум и однозначно заявили: часть медикаментов вообще не предназначена для детей.


Отличные фармоцевты ;-)
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§ таноми52
Re: Еще одно письмо от дома ребенка «Дельфин» к спонсорам стало...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.01.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перестарались спонсоры, развратили своей щедростью, вот "Дельфин" и начал злоупотреблять
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§ юля елиссева
Re: Еще одно письмо от дома ребенка «Дельфин» к спонсорам стало...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 10.01.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот на кой деткам до трех лет нужен Глицин, вообще непонятно
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§ dandiv
Re: Еще одно письмо от дома ребенка «Дельфин» к спонсорам стало...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.01.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
вот на кой деткам до трех лет нужен Глицин, вообще непонятно

Может это:
Цитата:
Инструкция по применению детям
При снижении работоспособности, девиантном поведении у детей обычно следует принимать 2-3 таблетки по 100 мг 2-3 раза в день. Длительность курса составляет 2-4 недели. Давать глицин детям до 3 лет необходимо в половинной дозе (50 мг вместо 100). Если глицин нужен грудному ребенку, который не может принять таблетку, то препарат назначается матери, и аминокислота поступает в детский организм через грудное молоко.
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§ таноми52
Re: Еще одно письмо от дома ребенка «Дельфин» к спонсорам стало...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.01.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Инструкция по применению детям



Ещё добавлю:"Польза аминокислоты при различных повреждениях мозга неоспорима. В частности, важен глицин для детей, особенно грудных, имеющих послеродовые травмы, негативно отразившиеся на работе нервной системы. Также существуют исследования, доказывающие улучшение сна в результате приема препаратов глицина.Однако в любом случае прием лекарства в умеренных дозах не повредит организму, ведь это вещество используется даже в качестве пищевой добавки (как подсластитель)."
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§ сайлау курманов
Re: Еще одно письмо от дома ребенка «Дельфин» к спонсорам стало...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3000
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У кого то рыльце в пушку
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